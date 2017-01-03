Джейкобс сказал, что я "крэйзи", и не будет со мной спарринговать. Посмотрим, сколько он вытерпит - Хурцидзе

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 0:0
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 0:0
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Джейкобс сказал, что я "крэйзи", и не будет со мной спарринговать. Посмотрим, сколько он вытерпит - Хурцидзе

Подготовка к бою с GGG пройдет в Лос-Анджелесе или Майами.

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4 Комментария
Фото Darryl Cobb Jr
Фото Darryl Cobb Jr

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО), помогающий американцу Дэниэлу Джейкобсу готовиться к титульному поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным, рассказал корреспонденту Vesti.kz о старте работы в тренировочном лагере.

- Мы еще не собрались на сбор. Он будет в Лос-Анджелесе или Майами. Пока неизвестно, что будет отрабатывать Джейкобс перед боем с Головкиным.

- В социальных сетях появились фото с совместных тренировок Евгения Хитрова, Сергея Деревянченко и Дэниэла Джейкобса...

- Да, они в Бруклине потренировались, но на сбор пока еще не ушли.

- А когда стартует подготовительный сбор Джейкобса?

- Сказали, что после Нового года. Думаю, на днях уже начнется. Это решение Джейкобса, я-то уже готов.

- А сколько по времени будет длиться этот тренировочный лагерь? И чем отличается от обычных совместных тренировок?

- Сказали, что лагерь может продлиться два месяца, но неизвестно, сколько он (Джейкобс - прим. автора) меня вытерпит. (смеется) Мы уже два года работаем с одним тренером, но всего три раза спарринговали. Он не очень хотел, когда тренер предложил ему работать со мной. Он говорил, что я крэйзи, и не будет со мной драться. Для лагерей специально выбирают боксеров, ведь в этот период ничего нет, кроме бокса. Всех держат на дистанции.

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет в Нью-Йорке 18 марта. GGG уже приступил к тренировкам в лагере Big Bear, а американец для подготовки к бою пригласил в тренинг-кэмп Евгения Хитрова, Сергея Деревянченко и Автандила Хурцидзе. Экс-чемпион мира WBO в среднем весе Дмитрий Пирог назвал главную сложность для Головкина в бою с Хурцидзе.

Просмотров: 3714  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Булат Балагур Сегодня 15:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1044
ХА ! чебурашка даже с Хурцидзе не хочет спарринговать , я всегда говорил , что Джейкобс не любит когда на него активно идут и давят ! вот он и грузина называет безбашенным , за его стиль устраивать драку в ринге )) Еще тут прочитал как Джейкобс Куилина остановил ) И что там такого ? махал руками как мельница , пока судья не вмешался ! Просто сравните как технично бьет свои серии Гена !!! и как это делают остальные , тот же Джейкобс своими колхозными ударами похож скорее на тонущего в воде )) Или вот момент нокаута в бою с Гилом , я несколько раз пересматривал в замедленном варианте , как держит руку Гил - локоть опущен и удар идет не под прямым углом , а как среагировал Гена ! В последний момент сумел смягчить движением головы и нанес свой удар и при этом кулак и локоть на одной линии ! Это наша школа бокса и Головкин делает все на автомате ! Вот это Класс ))
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Kaizer Сегодня 16:08
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4957
Булат Балагур, поэтому нужен был реванш Куиллин-Джейкобс.
я вообще из того боя выводы не сделал.
такое чувство, что Хэймон выбрал Джейкобса, а Питеру сказал проиграть.
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Булат Балагур Сегодня 17:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1044
Kaizer, лично мне не интересно , они оба не соперники Головкину ! В свое время Гена этого Куиллина избил на спаррингах легко и жестко , причем Куиллин вышел в ринг после того как Гена провел пять раундов с Чавесом , младший отказался продолжать спарринг и тут напросился Квиллин , думал Гена устал ! Так Гена его за два раунда чуть не убил и тот с разбитым фейсом убежал в раздевалку к Чавке .... Многие говорят , что чебурашка даст бой Головкину ? как по мне , Джейкобс легкая работа для Гены , все будет зависить от решения самого Головкина - когда захочет , тогда и прикончит ! Лемью и Стивенс были опаснее .
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Pake Сегодня 15:25
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Джейкобс своим стилем напомнил мне Лемье. Тот точно также беспорядочно машет руками и тупо забивает противников. Это и случилось с Куилином, мне кажется он тупо не ожидал такого резкого напора и пропустил пару шальных, но решающих ударов. Да и бой был остановлен рано если честно. Судья как минимум должен был дать ему шанс оказаться разок на ринге и отсчитать ему нокдаун, а там дальше было видно, может быть он бы и оклемался.
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