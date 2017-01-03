Джейкобс сказал, что я "крэйзи", и не будет со мной спарринговать. Посмотрим, сколько он вытерпит - Хурцидзе

Подготовка к бою с GGG пройдет в Лос-Анджелесе или Майами.

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО), помогающий американцу Дэниэлу Джейкобсу готовиться к титульному поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным, рассказал корреспонденту Vesti.kz о старте работы в тренировочном лагере.



- Мы еще не собрались на сбор. Он будет в Лос-Анджелесе или Майами. Пока неизвестно, что будет отрабатывать Джейкобс перед боем с Головкиным.



- В социальных сетях появились фото с совместных тренировок Евгения Хитрова, Сергея Деревянченко и Дэниэла Джейкобса...



- Да, они в Бруклине потренировались, но на сбор пока еще не ушли.



- А когда стартует подготовительный сбор Джейкобса?



- Сказали, что после Нового года. Думаю, на днях уже начнется. Это решение Джейкобса, я-то уже готов.



- А сколько по времени будет длиться этот тренировочный лагерь? И чем отличается от обычных совместных тренировок?



- Сказали, что лагерь может продлиться два месяца, но неизвестно, сколько он (Джейкобс - прим. автора) меня вытерпит. (смеется) Мы уже два года работаем с одним тренером, но всего три раза спарринговали. Он не очень хотел, когда тренер предложил ему работать со мной. Он говорил, что я крэйзи, и не будет со мной драться. Для лагерей специально выбирают боксеров, ведь в этот период ничего нет, кроме бокса. Всех держат на дистанции.



Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет в Нью-Йорке 18 марта. GGG уже приступил к тренировкам в лагере Big Bear, а американец для подготовки к бою пригласил в тренинг-кэмп Евгения Хитрова, Сергея Деревянченко и Автандила Хурцидзе. Экс-чемпион мира WBO в среднем весе Дмитрий Пирог назвал главную сложность для Головкина в бою с Хурцидзе.