Соперником Гонсалеса в андеркарте у Головкина будет выигравший 14 подряд боев боксер

На кону будет стоять чемпионский пояс никарагуанца.
Сегодня 20:19
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Фото Getty Images
Стал известен следующий соперник чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе Романа "Чоколатито" Гонсалеса из Никарагуа (46-0, 38 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Противостоять Гонсалесу будет экс-чемпион мира в первом легчайшем весе Висаксил Вангек из Таиланда (41-4-1, 38 КО). Последний проиграл свой титул в 2014 году Карлосу Куадрасу, которого затем в близком бою победил никаруанец. Тем не менее Вангек вернулся в ринг и вновь дошел до титульного боя, одержав 14 побед подряд за три года. На кону будет стоять титул Гонсалеса.
Их поединок станет частью вечера бокса, главным событием которого станет бой между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Вечер бокса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Ранее стало известно, что в андеркарте также выступит украинский боксер Александр Усик.
Противостоять Гонсалесу будет экс-чемпион мира в первом легчайшем весе Висаксил Вангек из Таиланда (41-4-1, 38 КО). Последний проиграл свой титул в 2014 году Карлосу Куадрасу, которого затем в близком бою победил никаруанец. Тем не менее Вангек вернулся в ринг и вновь дошел до титульного боя, одержав 14 побед подряд за три года. На кону будет стоять титул Гонсалеса.
Их поединок станет частью вечера бокса, главным событием которого станет бой между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Вечер бокса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Ранее стало известно, что в андеркарте также выступит украинский боксер Александр Усик.