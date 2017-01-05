Тренер Уорда поможет Джейкобсу в подготовке к бою против Головкина

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Тренер Уорда поможет Джейкобсу в подготовке к бою против Головкина

Дэниэл тренируется в зале Хантера в Калифорнии.

Ссылки по теме:

7 Комментариев
Вирджил Хантер и Андре Уорд. Фото RingTV©
Вирджил Хантер и Андре Уорд. Фото RingTV©

Американский тренер Вирджил Хантер, известный в том числе своей работой с Андре Уордом и Амиром Ханом, подключился к лагерю своего соотечественника Дэниэла Джейкобса, чтобы помочь ему подготовиться к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает ringtv.com.

Джейкобс уже прибыл в боксерский зал Virgil Hunter’s King’s Boxing Gym, который находится в калифорнийском Окленде. Хантер будет работать в паре с личным тренером Дэниэла Андре Розье. 

"Вирджил дал нам возможность тренироваться в его зале, - прокомментировал Розье. - Мы с Вирджилом как семья. Он мне как старший брат. И конечно, мы с ним вместе будем в зале. Периодически он будет мне что-нибудь нашептывать. Это будет фантастически. Ведь мы оба уже бывали на большой сцене.

В зале будет куча других бойцов. Андре Уорд и Андре Берто там. Все они являются приятелями Дэнни. Так что будет действительно интересно и весело. Мы не собираемся приехать в Madison Square Garden и быстро оттуда уехать. Мы планируем выиграть этот бой".

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом из США пройдет в Нью-Йорке 18 марта. Уже известны некоторые участники андеркарта этого вечера бокса. Параллельно команда казахстанца не против провести переговоры о бое с Крисом Юбенком-младшим, но никакого интереса со стороны британского боксера нет.

 

Просмотров: 1340  Комментариев: 7
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Seke83 Сегодня 09:41
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Вся Америка готовится к бою GGG!!! Но, это им не поможет!!!
Ответить 0
 
Tref Krokus Сегодня 10:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Seke83, вся Америка и все постсоветские топ-средневесы объединились против простого майкудукского паренька. да, шансы Джейкобса на победу повысились, но они повысились с 1% до 1,5%! остальные 98,5% - это победа Головкина.
Ответить 0
 
Steppenwolf !!! Сегодня 09:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6050
Шептатся , удел девушек ! Шептуны-п'''р'''ны ! Не помогит ваш шопот ! ХА-ХА-ХА !
Ответить 0
 
Данияр Абенов Сегодня 10:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 231
Всей толпой против нашего Чемпиона ))) аж смешно стало, понимают что ГГГ его уложит вот и подготовка у них такая!
Ответить 0
 
Alee Сегодня 10:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Посмотрим, что из этого выйдет
Ответить 0
 
Данияр Абенов Сегодня 10:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 231
Мне вот интересно когда Гена его уложит, о чем будет говорить весь мир? Что очередной мешок был противником Гены? И насколько его авторитет поднимется? Хотя он уже большая известность во всем мире! Не могу дождаться этого дня. Только Гена заставляет просыпать нас и весь мир именно в воскресенье, так рано!
Ответить 0
 
Tref Krokus Сегодня 10:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Данияр Абенов , с первых секунд первого раунда его начнут записывать в мешки.
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть