Тренер Уорда поможет Джейкобсу в подготовке к бою против Головкина

Американский тренер Вирджил Хантер, известный в том числе своей работой с Андре Уордом и Амиром Ханом, подключился к лагерю своего соотечественника Дэниэла Джейкобса, чтобы помочь ему подготовиться к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает ringtv.com.

Джейкобс уже прибыл в боксерский зал Virgil Hunter’s King’s Boxing Gym, который находится в калифорнийском Окленде. Хантер будет работать в паре с личным тренером Дэниэла Андре Розье.

"Вирджил дал нам возможность тренироваться в его зале, - прокомментировал Розье. - Мы с Вирджилом как семья. Он мне как старший брат. И конечно, мы с ним вместе будем в зале. Периодически он будет мне что-нибудь нашептывать. Это будет фантастически. Ведь мы оба уже бывали на большой сцене.

В зале будет куча других бойцов. Андре Уорд и Андре Берто там. Все они являются приятелями Дэнни. Так что будет действительно интересно и весело. Мы не собираемся приехать в Madison Square Garden и быстро оттуда уехать. Мы планируем выиграть этот бой".

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом из США пройдет в Нью-Йорке 18 марта. Уже известны некоторые участники андеркарта этого вечера бокса. Параллельно команда казахстанца не против провести переговоры о бое с Крисом Юбенком-младшим, но никакого интереса со стороны британского боксера нет.