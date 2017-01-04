Лучший боксер P4P выступит в андеркарте у Головкина

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 10:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Кулагер Алматы 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Арлан Астана 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 10:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Лучший боксер P4P выступит в андеркарте у Головкина

Ранее стало известно, что в вечере бокса примет участие Усик.

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13 Комментариев
Роман Гонсалес. Фото с сайта allboxing.ru
Роман Гонсалес. Фото с сайта allboxing.ru

Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе никарагуанец Роман "Чоколатито" Гонсалес (46-0, 38 КО) примет участие в вечере бокса 18 марта в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс.

Как сообщает Boxrec.com, поединок Гонсалеса включен в андеркарт боя Головкин - Джейкобс. Соперник "Чоколатито" пока не известен. Возможно, им станет тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи (41-4-1, 38 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBC. Отметим, что Роман Гонсалес является лучшим боксером рейтинга Р4Р по мнению различных изданий и многих экспертов.

Ранее стало известно, что в андеркарте боя Головкин - Джейкобс также свой поединок проведет украинец Александр Усик.

Напомним, вечер бокса 18 марта состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Главным событием станет поединок между обладателем пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) и непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Просмотров: 2998  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
мурат мукангалиев Сегодня 09:53
Статус: Профи
Рейтинг: 406
Тогда надо бои делать на стадионе
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Kaizer Сегодня 10:07
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4996
вечер бокса намечается шикарный: гл. бой Головкин - Джейкобс, а в карде будет биться Гонсалес - непобежденный чемпион в 4-х весовых категориях, и Усик - один из лучших боксеров современности, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе.
Ответить 2
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 10:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 851
Kaizer, Усик - ноунейм, его кроме в СНГ никто не знает больше
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Kaizer Сегодня 11:05
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4996
Шымкентский пацанчик, какая разница кто его пока знает, Усик топовый боец и скоро он займет свое место в десятке паунда.
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ТТ 44 Сегодня 11:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1692
Шымкентский пацанчик,Так же как и ты))).... Ты че такой злой??? Какая собака откусила тиба....
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Marat Marat Сегодня 10:20
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Скоро Андре Уорд будет выступать в андеркарте у Головкина. Хотя он должен заслуживать. Дартюш на выход)))))))
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WARden Сегодня 12:17
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 525
Marat Marat, Уорда пожалуй не возьмут в андеркарт к ГГГ. От него тошнит даже самих американцев, он не увеличит а уменьшит ППВ Головкина своим андеркартом.
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Pake Сегодня 10:47
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Хороший андеркарт. На Усика особенно интересно посмотреть, эффектный боксер. Там тоже нокаут обеспечен.
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Аягоз Сегодня 11:02
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1752
вот эти два андеркарта - очень сильно!
Шоу грандиозное
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Nurlan Сегодня 11:30
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 202
Ух, намечается шикарный вечер бокса! Должен собрать не менее 250 тыс. PPV
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Нургиса Игибаев Сегодня 11:41
Статус: Профи
Рейтинг: 382
Вот удивляюсь. Номер один Р4Р выступает в андеркарде.наверное обидно ему.
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Дастан Курманбаев Сегодня 12:43
Статус: Профи
Рейтинг: 337
Нургиса Игибаев ,Роман обречен всю свою карьеру драться в андеркарте у самого GGG ! Что поделать- такова реальность!
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Эрик Ким Сегодня 12:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 177
Это хороший тандем, Рома пытался уйти от Гены но не потянул.
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