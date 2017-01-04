Лучший боксер P4P выступит в андеркарте у Головкина

Ранее стало известно, что в вечере бокса примет участие Усик.
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- Вероятно, мой бой состоится в андеркарте вечера бокса Головкина - Роман Гонсалес
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Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе никарагуанец Роман "Чоколатито" Гонсалес (46-0, 38 КО) примет участие в вечере бокса 18 марта в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс.
Как сообщает Boxrec.com, поединок Гонсалеса включен в андеркарт боя Головкин - Джейкобс. Соперник "Чоколатито" пока не известен. Возможно, им станет тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи (41-4-1, 38 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBC. Отметим, что Роман Гонсалес является лучшим боксером рейтинга Р4Р по мнению различных изданий и многих экспертов.
Ранее стало известно, что в андеркарте боя Головкин - Джейкобс также свой поединок проведет украинец Александр Усик.
Напомним, вечер бокса 18 марта состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Главным событием станет поединок между обладателем пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) и непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).