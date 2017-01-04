Команда Головкина открыта для Юбенка-младшего, но никакие переговоры не ведутся - Леффлер

Промоутер прокомментировал слухи о возможном бое.
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- Я был зол, что упустил бой с Головкиным. Но мы все еще можем сделать его в 2017 году - Юбенк-младший
- Сейчас у нас есть верный шанс сделать бой с Головкиным реальностью - Юбенк-старший
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер подчеркнул, что команда GGG не ведет никаких переговоров с Крисом Юбенком-младшим, сообщает Sky Sports.
"Никакие переговоры с Юбенком-младшим не ведутся, - сказал Леффлер. - Хотя мы были бы открыты так же, как и в сентябре прошлого года, когда поступило предложение от Эдди Хирна. Геннадий и его тренер Абель Санчес полностью сосредоточены на Дэниэле Джейкобсе, потому что если он не выиграет этот бой, то планы на другие поединки слетят. Они являются двумя лучшими средневесами в мире, и в боксе очень редко такое бывает, чтобы два лучших бойца категории сошлись вместе в бою".
Напомним, команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
В итоге соперником Головкина стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
Позже Юбенк-старший признался, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. В одном из последних интервью отец британского боксера обещал больше не выкидывать трюков.