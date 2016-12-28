Дважды нокаутированный Джейкобсом американец советует ему удачно попасть в Головкина

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Дважды нокаутированный Джейкобсом американец советует ему удачно попасть в Головкина

Он увидел слабые места у казахстанца.

Ссылки по теме:

7 Комментариев
Джейкобс (слева) и Мора. Фото с сайта premierboxingchampions.com
Джейкобс (слева) и Мора. Фото с сайта premierboxingchampions.com
Американский боксер Серхио Мора в интервью Los Angeles Times высоко оценил шансы своего соотечественника и бывшего соперника Дэниэла Джейкобса в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным

Он прекрасно знает возможности Джейкобса. За последние два года Мора дважды встречался с ним. В мае 2015 года он проиграл Джейкобсу техническим нокаутом во втором раунде, а в реванше в сентябре 2016 уступил техническим нокаутом уже в седьмом раунде. 

"Мы видели, как попадали в Головкина раньше. Если Джейкобс поймает его, то нанесет ему большой урон. В их бою преимущество будет на стороне того, кто первым сумеет нанести хороший удар. 

Джейкобс - очень спортивный парень. Меня удивило то, какой он большой и мускулистый. И ему абсолютно по силам сделать это. Подбородок Джейкобса вызывает подозрение. У меня был шанс сломать его, но он - страшный панчер. Если он словит Головкина, тому будет очень больно", - заявил Мора. 

Бой Головкин - Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.
Просмотров: 1677  Комментариев: 7
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Сегодня 15:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1152
А если Головкин поймает раньше?)
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 15:36
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4539
мора еще не видел какой головкин , он не может судить по себе ,,джейкобс будет мышкой в бою с геной,
Ответить -1
 
Хороший Мальчик Сегодня 15:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1076
Все знают слабые места Гены, но никто не сможет его остановить. Потому что он монстр!!!
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 15:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 840
Никогда Джейкобса сильным панчером не считал
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 15:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2738
Шымкентский пацанчик, на этот раз ты прав, Джейкобс - хороший боксер, но не сильный панчер. Мора, он тоже экс-чемпион мира. Нужно было отметить это в статье.
Ответить 0
 
Rassul Talapov Сегодня 15:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 569
Не меньшее подозрение вызвало у джейкобса его подбородок)
Ответить 0
 
**Б@гл@н* * Сегодня 16:08
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Ринг покажет
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть