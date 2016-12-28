Дважды нокаутированный Джейкобсом американец советует ему удачно попасть в Головкина

Он увидел слабые места у казахстанца.
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Джейкобс (слева) и Мора. Фото с сайта premierboxingchampions.com
Американский боксер Серхио Мора в интервью Los Angeles Times высоко оценил шансы своего соотечественника и бывшего соперника Дэниэла Джейкобса в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Он прекрасно знает возможности Джейкобса. За последние два года Мора дважды встречался с ним. В мае 2015 года он проиграл Джейкобсу техническим нокаутом во втором раунде, а в реванше в сентябре 2016 уступил техническим нокаутом уже в седьмом раунде.
"Мы видели, как попадали в Головкина раньше. Если Джейкобс поймает его, то нанесет ему большой урон. В их бою преимущество будет на стороне того, кто первым сумеет нанести хороший удар.
Джейкобс - очень спортивный парень. Меня удивило то, какой он большой и мускулистый. И ему абсолютно по силам сделать это. Подбородок Джейкобса вызывает подозрение. У меня был шанс сломать его, но он - страшный панчер. Если он словит Головкина, тому будет очень больно", - заявил Мора.
Бой Головкин - Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.
Он прекрасно знает возможности Джейкобса. За последние два года Мора дважды встречался с ним. В мае 2015 года он проиграл Джейкобсу техническим нокаутом во втором раунде, а в реванше в сентябре 2016 уступил техническим нокаутом уже в седьмом раунде.
"Мы видели, как попадали в Головкина раньше. Если Джейкобс поймает его, то нанесет ему большой урон. В их бою преимущество будет на стороне того, кто первым сумеет нанести хороший удар.
Джейкобс - очень спортивный парень. Меня удивило то, какой он большой и мускулистый. И ему абсолютно по силам сделать это. Подбородок Джейкобса вызывает подозрение. У меня был шанс сломать его, но он - страшный панчер. Если он словит Головкина, тому будет очень больно", - заявил Мора.
Бой Головкин - Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.