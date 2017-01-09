Фоторепортаж: Головкин и Джейкобс в Нью-Йорке

Боксеры провели фотосет на Таймс-сквер.
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Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж из Нью-Йорка, который посетили казахстанец Геннадий Головкин и его будущий соперник Дэниэл Джейкобс, уроженец Бруклина.
Как сообщают Vesti.kz, боксеры провели первую официальную совместную пресс-конференцию и дуэль взглядов, а также фотосет на площади Таймс-сквер.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог.
Фото с сайта boxingscene.com