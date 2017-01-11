Нет причин бояться Головкина, мы оба можем бить больно - Дэниэл Джейкобс

Американец считает, что у него будет отличный шанс на победу.

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) отметил, что не боится чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), передает "Чемпионат.сом".

"Геннадий не пугает меня. У меня нет причин бояться его. Мы мужчины. Мы оба можем бить больно, потому что мы боксеры. Пусть победит сильнейший. Я нокаутер, думаю, у меня будет отличный шанс", - сказал Джейкобс.

Ранее тренер Джейкобса Андре Розье заявил, что его подопечный будет наносить около сотни ударов за раунд, чтобы контролировать бой с GGG.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.