Нет причин бояться Головкина, мы оба можем бить больно - Дэниэл Джейкобс

Американец считает, что у него будет отличный шанс на победу.
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- Планируем, что Джейкобс будет наносить около сотни ударов за раунд - Андре Розье
- Джейкобс будет попадать своими ударами, но Головкин измотает и нокаутирует его - Абель Санчес
- Головкин - отличный парень, но на ринге он превращается в задиру - тренер Джейкобса
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) отметил, что не боится чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), передает "Чемпионат.сом".
"Геннадий не пугает меня. У меня нет причин бояться его. Мы мужчины. Мы оба можем бить больно, потому что мы боксеры. Пусть победит сильнейший. Я нокаутер, думаю, у меня будет отличный шанс", - сказал Джейкобс.
Ранее тренер Джейкобса Андре Розье заявил, что его подопечный будет наносить около сотни ударов за раунд, чтобы контролировать бой с GGG.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.