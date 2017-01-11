Планируем, что Джейкобс будет наносить около сотни ударов за раунд - Андре Розье

Тренер считает боксера большим панчером.

Американский тренер Андре Розье, который уже сталкивался с Геннадием Головкиным и его командой, будучи в углу ринга у своего племянница Кертиса Стивенса, считает, что ключом к победе его подопечного Дэниэла Джейкобса над казахстанцем будет активность.

"Дэнни - большой панчер. Планируем, что он будет наносить около сотни ударов за раунд, чтобы контролировать бой.

Мы извлекли урок из боя Кертиса Стивенса. Я умолял его идти вперед, но он этого не делал. Дэнни же будет не только пробивать, но и двигаться. Вы должны двигать руками, чтобы добиться победы.

В ближайшее время мы уедем в Сан-Франциско. Вирджил Хантер предложил свой прекрасный зал. Я знаю его и Андре Уорда уже 23 года. Андре и Кертис Стивенс дрались, когда были моложе. Вирджил мне как брат, и там будет атмосфера, которая поможет Дэнни в подготовке. Андре Берто, Амир Хан и Андре Уорд тоже собираются приехать туда.

Дэнни спаррингует с парнями, которые крупнее Головкина. Большие панчеры не удивляют его, так что он будет готов к ударам", - цитирует Розье boxingscene.com.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.