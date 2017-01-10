Джейкобс назвал Головкина "убийцей из России"

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 13:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Тирана
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 13:30
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
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Джейкобс назвал Головкина "убийцей из России"

Американский боксер отметил, что знает слабости GGG и намерен их использовать в их бою.

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21 Комментарий
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) заявил, что обладает всем необходимым для победы в предстоящем поединке против казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

"Это вершина моей карьеры. Я верю всей душой, что без создателя не смог бы пройти так далеко и стать победителем. Я верю, что у меня есть все, чтобы выиграть этот бой.

У Брука не было размаха рук или мощи. И я не знал, что Головкин покажет некоторые бреши в своей обороне. Некоторые из них мы видели на протяжении нескольких лет. Восходя по боксерской лестнице, я впервые услышал об этом парне, этом убийце, приехавшем из России... он всегда был у меня на радаре. Головкин чрезвычайно силен, и этим нельзя пренебрегать. Но его слабости, из которых можно извлечь выгоду, все те же, что мы видели раньше.

Я хорошо сложен, обладаю габаритами, размахом рук и другими физическими преимуществами. Главное - использовать по максимуму лучшие из моих качеств и свести к минимуму его. Это моя первая возможность действительно показать миру свои навыки," - цитирует Джейкобса The Los Angeles Times.

Ранее американец также выразил признательность команде Головкина за то, что они приняли этот бой. "Это тот бой, который нельзя пропустить. На ринге встретятся два чемпиона, два нокаутера, лучшие из лучших", - добавил он.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
Просмотров: 2403  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
Тот самый Карл Маркс которого забанили Сегодня 11:16
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Какая Россия, гусь? Надеюсь после боя ..ука ты запомнишь только слово Казахстан.
Ответить 1
 
GGGabit Сегодня 11:21
Статус: Профи
Рейтинг: 495
Тот самый Карл Маркс которого забанили, Теперь видно что Головкин был всегда был у него на радаре. Видать слабо он совсем изучил Головкина если незнает откуда он !!! После этих слов его подготовительный процесс к бою не внушает доверия.
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Сегодня 12:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6073
Тот самый Карл Маркс которого забанили,........ша , каРРкуША ,
Ответить 0
 
love is Сегодня 11:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 163
Гена напечатает ему на лбу КАЗАХСТАН
Ответить 2
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 11:26
Статус: Профи
Рейтинг: 361
Вот он дуббб
Походу вся энергия в этиХ лакатерных ушах
А мозг та эти локаторы слушается а не думает...
ахахахах
Ответить 1
 
Kaizer Сегодня 11:26
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5105
какие же все-таки глупые эти америкосы... уровень их образования учит их, что в мире всего несколько стран.
Ответить 1
 
Методист ******* Сегодня 11:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Денни сфоткался на фоне Головкина ))).... он похож на фаната ГГГ.
Ответить 0
 
Арай Далельхан Сегодня 11:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
я уверен что его усыпят на 2-3 раундах
Ответить 0
 
Сабит Оразбаев Сегодня 11:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1194
Этот паренек из Африки что то путает если вы понимаете о чем я ))))
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Рустем Сегодня 11:38
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
На уроке истории их учат, что вторую мировую войну выиграли они, что они спасли Европу от фашистов. О чем тут говорить...
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Секе Козган Сегодня 11:40
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Ну, что вы напали на этого парня с Никарагуа. Ну, ошибся человек. С кем не бывает?
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 11:58
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6073
Секе Козган,......он не из Никарагуа , а с Гондураса и госарбайтер на ринге . Но Генадич его научит ....ЗА КАЗАХСТАН !
Ответить 0
 
Секе Козган Сегодня 12:12
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Steppenwolf !!!,
Ответить 0
 
Vlab Kladov Сегодня 11:41
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Ну все теперь он узнает где раки зимуют
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Шымкентский пацанчик Сегодня 11:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 863
Головкин так прославил свою страну, что даже боксеры до сих пор не могут понять откуда он... что уж говорить о простых людях, все видимо думаю, что он из россии))
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Санек Васильев Сегодня 11:49
Статус: Профи
Рейтинг: 409
Шымкентский пацанчик, Интересно а Уорда за пределами Калифорнии знает кто нибудь?))))
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Шымкентский пацанчик Сегодня 11:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 863
Санек Васильев, Уорда знает весь мир и знают откуда он) Другое дело, что популярность его пострадала от 2-х годичного простоя)
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Санек Васильев Сегодня 11:59
Статус: Профи
Рейтинг: 409
Шымкентский пацанчик, Может и знают, но не интересуются его боями, однозначно)))) унылое зрелище никому не интересно сейчас))
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love is Сегодня 12:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 163
Шымкентский пацанчик, пока им по голове не постучит ГГГ они так и не узнают, это доказывает их высокий уровень образования
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Серик Жансеит Сегодня 12:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
В Казахстане все болеет нашему Гену а этот Шымкентский пацанчик откуда взялся Америкос что-ли одно знаю не патриот своей страны.
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Fanat&sport; Сегодня 12:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
Американцы особо не заморачиваются географией считая свою страну супер пупер. Может намеренно так брякнул
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