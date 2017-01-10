Джейкобс назвал Головкина "убийцей из России"

Американский боксер отметил, что знает слабости GGG и намерен их использовать в их бою.
Сегодня 11:12
21 Комментарий
Ссылки по теме:
- "Канело" не избегает Головкина, он нокаутирует его. Даже Джейкобс может его "вздуть" - Мейвезер
- Я признателен Головкину и его команде за то, что они согласились на этот бой - Джейкобс
- На этот раз Головкин откусил больше, чем сможет проглотить - советник Джейкобса
- Джейкобс раскрыл сильные стороны Головкина и свой план на бой
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) заявил, что обладает всем необходимым для победы в предстоящем поединке против казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
"Это вершина моей карьеры. Я верю всей душой, что без создателя не смог бы пройти так далеко и стать победителем. Я верю, что у меня есть все, чтобы выиграть этот бой.
У Брука не было размаха рук или мощи. И я не знал, что Головкин покажет некоторые бреши в своей обороне. Некоторые из них мы видели на протяжении нескольких лет. Восходя по боксерской лестнице, я впервые услышал об этом парне, этом убийце, приехавшем из России... он всегда был у меня на радаре. Головкин чрезвычайно силен, и этим нельзя пренебрегать. Но его слабости, из которых можно извлечь выгоду, все те же, что мы видели раньше.
Я хорошо сложен, обладаю габаритами, размахом рук и другими физическими преимуществами. Главное - использовать по максимуму лучшие из моих качеств и свести к минимуму его. Это моя первая возможность действительно показать миру свои навыки," - цитирует Джейкобса The Los Angeles Times.
Ранее американец также выразил признательность команде Головкина за то, что они приняли этот бой. "Это тот бой, который нельзя пропустить. На ринге встретятся два чемпиона, два нокаутера, лучшие из лучших", - добавил он.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
"Это вершина моей карьеры. Я верю всей душой, что без создателя не смог бы пройти так далеко и стать победителем. Я верю, что у меня есть все, чтобы выиграть этот бой.
У Брука не было размаха рук или мощи. И я не знал, что Головкин покажет некоторые бреши в своей обороне. Некоторые из них мы видели на протяжении нескольких лет. Восходя по боксерской лестнице, я впервые услышал об этом парне, этом убийце, приехавшем из России... он всегда был у меня на радаре. Головкин чрезвычайно силен, и этим нельзя пренебрегать. Но его слабости, из которых можно извлечь выгоду, все те же, что мы видели раньше.
Я хорошо сложен, обладаю габаритами, размахом рук и другими физическими преимуществами. Главное - использовать по максимуму лучшие из моих качеств и свести к минимуму его. Это моя первая возможность действительно показать миру свои навыки," - цитирует Джейкобса The Los Angeles Times.
Ранее американец также выразил признательность команде Головкина за то, что они приняли этот бой. "Это тот бой, который нельзя пропустить. На ринге встретятся два чемпиона, два нокаутера, лучшие из лучших", - добавил он.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.