Я признателен Головкину и его команде за то, что они согласились на этот бой - Джейкобс

Американский боксер добавил, что никого не боится, и этот бой нельзя пропустить.
Сегодня 07:50
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Фото boxingscene.com
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) выразил признательность команде чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) за то, что они согласились на этот бой.
Об этом Джейкобс заявил на пресс-конференции, посвященной их бою, состоявшейся в Лос-Анджелесе. Американец добавил, что всегда хочет драться с лучшими, и фанатом бокса лучше не пропускать его поединок с Головкиным.
"Я благодарен моей команде, которая из меня сделала того боксера, кем я являюсь, моей семье, которая всегда меня поддерживает, спонсорам, телеканалу HBO за трансляцию этого боя и всем тем, кто причастен к организации этого большого боя. Этот бой может стать лучшим в будущем. Это тот бой, который нельзя пропустить. На ринге встретятся два чемпиона, два нокаутера, лучшие из лучших. Я всегда хочу новых вызовов, хочу драться с лучшими, парнями, которые сейчас на пике своей карьеры. Я признателен Геннадию и его команде за то, что они согласились на этот бой. Но я никого не боюсь, и ничего", - сказал Джейкобс.
Головкин же был не столь многословен. Он также поблагодарил своих партнеров, спонсоров, друзей и семью, а также выразил дань уважения Джейкобсу и его команде.
"Я благодарен Богу за эту возможность. У меня есть четыре пояса. Сейчас важно выяснить, кто является номером один в дивизионе. И это не только для меня, но и для всех. Жду всех 18 марта на Madison Square Garden", - сказал казахстанец.
Об этом Джейкобс заявил на пресс-конференции, посвященной их бою, состоявшейся в Лос-Анджелесе. Американец добавил, что всегда хочет драться с лучшими, и фанатом бокса лучше не пропускать его поединок с Головкиным.
"Я благодарен моей команде, которая из меня сделала того боксера, кем я являюсь, моей семье, которая всегда меня поддерживает, спонсорам, телеканалу HBO за трансляцию этого боя и всем тем, кто причастен к организации этого большого боя. Этот бой может стать лучшим в будущем. Это тот бой, который нельзя пропустить. На ринге встретятся два чемпиона, два нокаутера, лучшие из лучших. Я всегда хочу новых вызовов, хочу драться с лучшими, парнями, которые сейчас на пике своей карьеры. Я признателен Геннадию и его команде за то, что они согласились на этот бой. Но я никого не боюсь, и ничего", - сказал Джейкобс.
Головкин же был не столь многословен. Он также поблагодарил своих партнеров, спонсоров, друзей и семью, а также выразил дань уважения Джейкобсу и его команде.
"Я благодарен Богу за эту возможность. У меня есть четыре пояса. Сейчас важно выяснить, кто является номером один в дивизионе. И это не только для меня, но и для всех. Жду всех 18 марта на Madison Square Garden", - сказал казахстанец.