Джейкобс раскрыл сильные стороны Головкина и свой план на бой

Американский боксер назвал этот поединок вершиной своей карьеры.
Сегодня 13:01
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- Я уважаю Головкина и его команду, но в среднем весе будет новый абсолютный чемпион - Джейкобс
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Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), владеющий поясом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, раскрыл свой план на бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
"Бой с Головкиным - вершина моей карьеры. Я рад, что моим соперником будет тот, которого люди считают самым устрашающим парнем. Мне никогда ничего не давалось легко, но я и не хочу. Когда люди молятся, чтобы у них был легкий путь, я прошу, чтобы я мог преодолеть трудные препятствия.
В Головкина легко попасть, но он очень хорошо режет углы. В добавок, у него сильный и довольно приличный джеб. Мой план заключается в том, чтобы свести к минимуму его сильные стороны своим оружием. Я знаю, что мне нужно для этого сделать", - приводит слова Джейкобса The Guardian.
Ранее американец признался, что уважает Головкина и его команду, однако 18 марта он намерен доказать миру, что он лучший, и стать новым абсолютным чемпионом. Также Джейкобс отмечал, за него в ринге будут говорить его кулаки.
Напомним, их поединок пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport. Ранее стало известно, что контракт боя не предусматривает пункт о реванше.
"Бой с Головкиным - вершина моей карьеры. Я рад, что моим соперником будет тот, которого люди считают самым устрашающим парнем. Мне никогда ничего не давалось легко, но я и не хочу. Когда люди молятся, чтобы у них был легкий путь, я прошу, чтобы я мог преодолеть трудные препятствия.
В Головкина легко попасть, но он очень хорошо режет углы. В добавок, у него сильный и довольно приличный джеб. Мой план заключается в том, чтобы свести к минимуму его сильные стороны своим оружием. Я знаю, что мне нужно для этого сделать", - приводит слова Джейкобса The Guardian.
Ранее американец признался, что уважает Головкина и его команду, однако 18 марта он намерен доказать миру, что он лучший, и стать новым абсолютным чемпионом. Также Джейкобс отмечал, за него в ринге будут говорить его кулаки.
Напомним, их поединок пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport. Ранее стало известно, что контракт боя не предусматривает пункт о реванше.