Джейкобс раскрыл сильные стороны Головкина и свой план на бой

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Обод Махтаарал 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 3:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 1:1
Жетысу Аят 15:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 15:00
Павлодар Есиль СК 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 3:0
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 1:1
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Атырау 15:00
Павлодар Есиль СК 17:00
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Обсуждаемые

Кого Вы считаете самой сексуальной спортсменкой Казахстана?

Джейкобс раскрыл сильные стороны Головкина и свой план на бой

Американский боксер назвал этот поединок вершиной своей карьеры.

Ссылки по теме:

9 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), владеющий поясом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, раскрыл свой план на бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

"Бой с Головкиным - вершина моей карьеры. Я рад, что моим соперником будет тот, которого люди считают самым устрашающим парнем. Мне никогда ничего не давалось легко, но я и не хочу. Когда люди молятся, чтобы у них был легкий путь, я прошу, чтобы я мог преодолеть трудные препятствия.

В Головкина легко попасть, но он очень хорошо режет углы. В добавок, у него сильный и довольно приличный джеб. Мой план заключается в том, чтобы свести к минимуму его сильные стороны своим оружием. Я знаю, что мне нужно для этого сделать", - приводит слова Джейкобса The Guardian.

Ранее американец признался, что уважает Головкина и его команду, однако 18 марта он намерен доказать миру, что он лучший, и стать новым абсолютным чемпионом. Также Джейкобс отмечал, за него в ринге будут говорить его кулаки.

Напомним, их поединок пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport. Ранее стало известно, что контракт боя не предусматривает пункт о реванше.
Просмотров: 2310  Комментариев: 9
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Marat Marat Сегодня 13:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
все знает что делать против Головкина вне ринге, я тоже знаю как победить Головкина вне ринга, могу нокаутировать по словами)))))))
Ответить -1
 
serikjan atau Сегодня 13:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
Marat Marat, или нокаутирует с интеллектом, трансцендентностью, как это делает высокочтимый Уорд.
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 13:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
Интересно, если Джейкобс проиграет, тогда WBA останется без чемпиона (т.е. будет вакантным)? Или это звание перейдет на Энжикама, временного чемпиона. Может быть, Энжикам с кем-то определяет обладателя чемпионского звания. Тогда Энжикам - Мурата или Энжикам Брэнт. Дело в том, что в январе будет интереные бои в среднем весе: Хитров - Алим, оспривает титул серебрянного пояса по WBC (по сути будущий ОП победителя пары Головкин - Джейкобс) и Брэнт - Картер мл. бой за титул WBA-NABA. (титул обеспечивает организовать в будущем бой с Энжикамом). Хочу пожелать удачи Хитрову и Брэнту. Оба хорошие перспективные боксеры.
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 14:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5085
serikjan atau, для этого ВБА и санкционировала этот бой, чтобы оставить одного единого чемпиона по своей версии. у них типа сейчас политика избавления от кучи чемпионов во имя единого! ))) только у них пока это все только на словах!
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 13:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
А суперсреднем тоже была интересная ситуация, Цойге - чемпион, там не было
суперчемпиона. Недавно стало ясно, что этот титул оспаривается в
поединке Чудинов - Гроувз. Если победит Гроувз, он точно выйдет на победителя боя Дигейл - Джек. Гроувз уже победил один раз Дигейла.
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 14:13
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5085
serikjan atau, ставлю на Чудинова. и этот титул д.б. принадлежать ему. опять ВБА свои коррупционные схемы ведет. Штурм не чемпион и не должен был им быть, он сранный допингист, который отказался вскрывать пробу Б.
Ответить 0
 
Сабит Оразбаев Сегодня 13:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1186
самая сильная фишка ГГГ в том что у него на каждого соперника индивидуальный план чтобы раскрыть соперника и ударит из нужного угла чтобы побольше урона в корпус для замедления противника
Ответить 0
 
M585 Сегодня 13:50
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Мне понравилось как на пресс конференции перед боем GGG - Джейкобс, сказали что Геннадий вышел из тех мест (тех улиц) на которых парни круче чем кто-либо кого вы можете встретить в Бруклине! И действительно Майкудук это вам не Нью-Йорк!
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 14:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 862
M585, в Мукудуке, из достопримечательностей - хилые гопари с весом в 50 кг, который толпой ходят всегда. Ну, конечно, если ты весишь 50 кг, только толпой и можно. В этом весь Мукудук. А в Бруклине ты видел черных? Машины убийств. Это тебе не 50 килограмовые гопники.
Ответить -1
 
Закрыть
Закрыть