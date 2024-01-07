Золотой хет-трик? Рыбакина набрала обороты и нацеливается на доминирование в Австралии

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина великолепным образом начала новый сезон. Ей не оказалось равных на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия). Более того, она не проиграла ни одного сета в пяти матчах, разгромив в финале вторую ракетку планеты Арину Соболенко из Беларуси. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о дальнейших планах казахстанки.

В Брисбене Рыбакина выиграла свой первый турнир-пятисотник. Она не оставила шансов соперницам, проводя на корте не больше часа и 13 минут. Благодаря этому успеху казахстанка поднялась на третье место в мировой табели о рангах.

Елена продемонстрировала отличную физическую форму и психологическую стабильность. Возникало ощущение, что казахстанка вселяла страх в своих соперниц еще до выхода на корт. Во взгляде Рыбакиной не было ни капле сомнений, и это очень важное условие для ее успеха. Почему она чувствовала себя настолько комфортно? В первую очередь, потому что сейчас полностью здорова. И крайне важно сохранить это ощущение на долгий срок.

После победы в Брисбене Елена не собирается отдыхать. По крайней мере, пока никаких сообщений о смене планов не было, а в турнирной сетке соревнований WTA 500 - Adelaide International в Аделаиде (Австралия) она является первой сеянной. Они начинаются уже завтра, 8 января.

Правда там она должна начать свой путь со второго круга, и ее соперницей должна стать победительница матча между Жасмин Паолини (Италия, №29) и Кристиной Бучей (Испания, №61).

Еще есть вероятность, что Рыбакина может передумать и отказаться от участия в последний момент. Так игроки обычно поступают после энергозатратных успешных недель, когда остается не так много времени до крупных стартов. До Australian Open еще восемь дней, поэтому тут сохраняются два варианта: либо Рыбакина сыграет в Аделаиде на предстоящей неделе, а затем поедет на турнир "Большого шлема" в Мельбурн, либо же она пропустит Аделаиду, чтобы дать себе передохнуть перед Australian Open.

Конечно, второй вариант в целом логичен. Но, с другой стороны, Рыбакина не особо устала в Брисбене. Она выиграла все свои матчи очень уверенно, не проведя ни одного затяжного сета (даже не матча). Еще одну встречу она выиграла досрочно, когда соперница снялась после первого сета. Поэтому все выглядит так, будто Елена готова провести и второй турнир подряд.

В идеале всем бы нам хотелось увидеть золотой хет-трик в Австралии от Елены: победу в Брисбене, Аделаиде и на Australian Open. Это очень сложно, но не невозможно. Однако основной акцент, конечно же, будет сделан на выступлениях в Мельбурне, где в прошлом году Рыбакина остановилась в шаге от титула, проиграв Соболенко.

Надеемся, что этот триумф добавит Рыбакиной еще больше уверенности в своих силах, и она продолжит побеждать вне зависимости от того, где проведет следующий турнир - в Аделаиде или Мельбурне. Будем рады любому решению новоиспеченной третьей ракетки мира по участию в соревнованиях.

Фото: Brisbane International©️