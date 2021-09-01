Зарина Дияс проиграла в первом круге US Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила свое выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате США уже после первого круга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом матче в Нью-Йорке Зарина уступила в двух сетах Аманде Анисимовой из США - 5:7, 2:6.

Встреча длилась 1 час и 8 минут. В ее ходе Дияс не сделала ни одного эйса, допустив три двойные ошибки. В свою очередь Анисимова отметилась тремя подачами навылет при четырех двойных ошибках.

Во втором круге, 2 сентября, Анисимова сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии, которая в своем матче переиграла американку Кэти Макналли (6:3, 6:4).

Напомним, что ранее другая казахстанка Юлия Путинцева также проиграла в первом круге US Open.

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