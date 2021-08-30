Путинцева проиграла в первом круге US Open и окажется за пределами топ-40

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила свое выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате США уже после первого круга. В стартовом матче в Нью-Йорке Юлия уступила в трех сетах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летняя теннисистка, посеянная на соревнованиях под 31-м номером, в первом круге встретилась с опытный спортсменкой из Эстонии Кайей Канепи. Матч, продолжавшийся два часа и 22 минуты, завершился со счетом 2:6, 7:6(4), 6:2 в пользу Канепи.

Это была первая очная встреча между Путинцевой, занимающей 33-е место в мировом рейтинге, и Канепи, которая находится на 70-й строчке. За время игры Юлия отметилась тремя подачами навылет и ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру. На счету Кайи по четыре эйса и двойные ошибки.

В следующем круге Канепи сыграет с 18-летней канадкой Лейлой Фернандес, занимающей 73-ю строчку в мировой табели о рангах. В своем матче стартового раунда Фернандес переиграла хорватку Ану Конюх - 7:6(3), 6:2.

После столь неудачного выступления Путинцева уже гарантировала себе потерю места в топ-40 мирового рейтинга. Отметим, что в прошлом году она впервые добралась на US Open до 1/4 финала. Поэтому свои многочисленные очки в этом году Юлии подтвердить не удалось.

Напомним, что этой ночью в Нью-Йорке сыграют еще трое казахстанцев.

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