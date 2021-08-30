Расписание матчей казахстанских теннисистов на первый игровой день US Open

Сегодня, 30 августа, казахстанские теннисисты начнут свою борьбу на Открытом чемпионате США. В первый день соревнований на кортах Нью-Йорка выступят четыре представителя нашей страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, первым запуском в 21:00 по столичному времени Юлия Путинцева, посеянная под 31-м номером, скрестит ракетки с эстонкой Кайей Канепи. Эта игра пройдет на корте №4.

Сразу же после окончания матча с участием Путинцевой на этот же корт выйдут казахстанец Михаил Кукушкин, прошедший в основную сетку даже после поражения в квалификации, и испанец Пабло Андухар. Ориентировочное время начала игры - 22:30 по Нур-Султану.

На шестом корте вторым запуском, примерно в 23:00, сыграют Елена Рыбакина (19) и представительница Беларуси Александра Саснович.

Позже всех в первый игровой день из казахстанцев сыграет Ярослава Шведова. Четвертым запуском на корте №15 она проведет игру с Ясмине Паолини из Италии. Ориентировочное время начала матча - 02:30 ночи по Нур-Султану.

Отметим, что также в одиночных разрядах US Open сыграют Зарина Дияс и Александр Бублик. Но они свои встречи проведут уже во второй игровой день.

Напомним, что турнир US Open станет последним соревнованием серии "Большого шлема" в этом году. Он пройдет с 30 августа по 12 сентября.

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