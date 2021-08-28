Проигравший в квалификации Кукушкин все равно сыграет на US Open

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграет в основной сетке US Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на поражение в финале квалификации, он все равно продолжает борьбу на турнире. Его прохождение дальше вместо вылета стало возможным после того, как снялся один из участников.

В первом круге соперником Кукушкина станет испанец Пабло Андухар. Они сыграют 30 августа.

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