Юлия Путинцева обыграла обидчицу Елены Рыбакиной

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№41) одержала победу в первом круге женского одиночного разряда турнира в Бирмингеме (Англия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанка обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался один час и 26 минут. На счету Путинцевой один эйс, ни одной двойной ошибки и 56 процентов всех выигранных очков.

Во втором круге казахстанка встретится с победительницей пары Кейти Бултер (Великобритания) - Ангелина Калинина (Украина).

Напомним, ранее появился комментарий от Казахстанской федерации тенниса относительно участия Путинцевой на Олимпиаде в Париже.

Добавим, Бюрель на US Open-2022 сенсационно в первом круге обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину - 6:4, 6:4.