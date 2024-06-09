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Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
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В федерации тенниса рассказали, поедет ли Путинцева на Олимпиаду

В федерации тенниса рассказали, поедет ли Путинцева на Олимпиаду
©ktf.kz

Казахстанка Юлия Путинцева выступит на Олимпиаде-2024 в Париже, об этом заявил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, передают Vesti.kz.

"В связи с успешным участием Юлии Путинцевой в индивидуальных турнирах, у нас есть дополнительная лицензия. Юлия поехала лидером сборной в Японии, отыграла очень хорошо Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид на грунте, где сыграла в четвертьфинале с Леной. Она тоже попадет на Олимпиаду. Официально мы пока не можем говорить, но мы ведем подсчет по очкам, и понимаем, что Юля туда едет. Официально будет объявлено после Ролан Гарроса", - приводит его слова Sport Plus Qazaqstan.

Также в индивидуальном турнире на Олимпиаде выступят казахстанцы Елена Рыбакина и Александр Бублик.

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Метки:
Путинцева Юлия Олимпиада-2024 теннис WTA

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