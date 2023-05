WTA отреагировала на исход матча с участием Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала успешную игру шестой ракетки мира Елены Рыбакиной на старте Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), передают Vesti.kz.

Казахстанка начала свое выступление со второго круга, обыграв на этой стадии хозяйку корта Жасмин Паолини, занимающую 65-е место в мировом рейтинге.

"За 94 минуты Рыбакина обеспечила себе место в третьем раунде. Рыбакина встретится с Калинской после победы над итальянкой Паолини", - пишет у себя в соцсетях WTA.

Отметим, что матч Елены против россиянки Анны Калинской (№57) состоится 14 мая.

94 minutes later Rybakina secures her spot in round 3 ✅



Rybakina will face Kalinskaya after defeating the Italian Paolini. #IBI23 pic.twitter.com/WOKuIb2Ubb