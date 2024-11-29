Вскрылись подробности допингового дела конкурентки Рыбакиной

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало подробности допинг-дела, связанного с экс-первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швентек (№2), сообщают Vesti.kz. Накануне стало известно, что она провалила допинг-тест.

Полный отчет о пятикратной чемпионкой турниров "Большого шлема" и второй ракеткой мира доступен для по ссылке.

Согласно документу, 12 августа, в день сдачи положительной допинг-пробы, Швентек указала в специальной форме, что использует 14 различных добавок и препаратов. Среди них был мелатонин, который, как выяснилось позже, оказался загрязнен следами запрещенного вещества - триметазидина.

Информация о таком количестве принимаемых препаратов вызвала бурное обсуждение среди журналистов и пользователей социальных сетей.

"Я знаю, что игроки принимают много добавок легально, но это звучит слишком. Я не критикую саму Швентек, но мне бы хотелось узнать, сколько добавок в среднем принимают другие игроки и насколько это полезно", - поделился своим мнением известный журналист Саймон Кэмберс.

К нему присоединился и 30-летний британский теннисист Лиам Броэди. Он написал: "Это безумие!".

Напомним, в этом году Швентек дважды играла с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№6). В финале турнира в Дохе (Катар) Рыбакина уступила сопернице из Польши 7:6(8), 6:2. А в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия) уже казахстанка победила - 6:3, 4:6, 6:3.