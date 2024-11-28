Вторая ракетка мира провалила допинг-тест

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) подтвердила, что польская теннисистка Ига Швентек, занимающая второе место в мировом рейтинге, получила дисквалификацию на один месяц после того, как в августе 2024 года ее проба, взятая вне соревновательный период, дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин (TMZ), передают Vesti.kz.

ITIA признала, что положительный тест был вызван загрязнением регулируемого безрецептурного препарата (мелатонина), произведенного и продаваемого в Польше, который Швентек принимала от смены часовых поясов и проблем со сном. Отмечается, что нарушение, таким образом, не было преднамеренным.

Поэтому ITIA предложила Швентек отстранение на один месяц, Ига со своей стороны признала нарушение антидопинговых правил и приняла наказание. Она была временно отстранена с 22 сентября по 4 октября, пропустив три турнира, что засчитывается в санкцию. С учетом отбытого срока период дисквалификации польской теннисистки истечет 4 декабря 2024 года. Кроме того, она лишается призовых денег с турнира Cincinnati Open.