Восемь геймов подряд решили судьбу матча Путинцевой с олимпийской чемпионкой

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела свой матч 1/16 финала на грунтовом турнире WTA в Страсбурге (Франция), передает Vesti.kz.
Соперницей Путинцевой, являющейся 37-ой ракеткой мира стала чешка Катерина Синякова (34-й номер WTA).
Игра продлилась один час 29 минут и завершилась поражением казахстанки со счетом 0:6, 5:7. По ходу матча Синякова выиграла восемь геймов подряд.
28-летняя чешка семь раз становилась победительницей турниров Большого шлема в парном разряде. Кроме этого, она побеждала на летней Олимпиаде - 2020 в парном разряде.
В следующей стадии Катерина сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
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