Винус Уильямс побила антирекорд на турнире с участием Рыбакиной

Винус Уильямс (№479 WTA) не смогла пройти стартовый раунд турнира категории WTA 1000 в Мадриде, сообщают Vesti.kz.
Титулованная американка уступила представительнице Испании Кейтлин Кеведо (№140 WTA).
Матч завершился в двух сетах — 6:2, 6:4 в пользу испанки, которая уверенно контролировала ход встречи.
Для Уильямс это поражение стало уже десятым подряд в одиночном разряде — антирекордным отрезком в её карьере.
Более того, как отмечает Opta, впервые в истории рейтинга WTA бывшая первая ракетка мира потерпела десять поражений кряду на турнирах под эгидой организации.
10 - Venus Williams has lost 10 consecutive WTA matches for the first time in her career – since the rankings were first published in 1975, Williams is now the first former WTA #1 to lose 10 straight matches at WTA level. Persist.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA— OptaAce (@OptaAce) April 21, 2026
Экс-второй ракетке мира повесили баранку на турнире с участием Рыбакиной
Напомним, на этом турнире также выступят казахстанки Елена Рыбакина (№2 WTA) и Юлия Путинцева (№80 WTA).
Рыбакина стартует со второго круга с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) - Антония Ружич (Хорватия).
Путинцева начнет выступление с первого круга, противостоянием против Терез Валентовой из Чехии.
