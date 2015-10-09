WTA
Вчера 23:49
 

Винус Уильямс побила антирекорд на турнире с участием Рыбакиной

©Depositphotos.com

Винус Уильямс (№479 WTA) не смогла пройти стартовый раунд турнира категории WTA 1000 в Мадриде, сообщают Vesti.kz.

Титулованная американка уступила представительнице Испании Кейтлин Кеведо (№140 WTA).

Матч завершился в двух сетах — 6:2, 6:4 в пользу испанки, которая уверенно контролировала ход встречи.

Для Уильямс это поражение стало уже десятым подряд в одиночном разряде — антирекордным отрезком в её карьере.

Более того, как отмечает Opta, впервые в истории рейтинга WTA бывшая первая ракетка мира потерпела десять поражений кряду на турнирах под эгидой организации.

Напомним, на этом турнире также выступят казахстанки Елена Рыбакина (№2 WTA) и Юлия Путинцева (№80 WTA).

Рыбакина стартует со второго круга с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) - Антония Ружич (Хорватия).

Путинцева начнет выступление с первого круга, противостоянием против Терез Валентовой из Чехии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир WTA. Мадрид (Испания) - 2026   •   Испания, Мадрид   •   1/64 финала, женщины
Сегодня 14:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Путинцева
Ничья
Валентова
Проголосовало 20 человек

