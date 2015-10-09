Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

WTA
Сегодня 21:15
 

Экс-второй ракетке мира повесили баранку на турнире с участием Рыбакиной

  Комментарии

Поделиться
©Depositphotos.com

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса проиграла в первом круге турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Испанская теннисистка, занимающая 103-е место в рейтинге WTA проиграла Юлии Грабер (№107 WTA) из Австрии - 7:6(3), 6:4, 0:6. Игра длилась два часа и 32 минуты.

Напомним, на этом турнире также выступят казахстанки Елена Рыбакина (№2 WTA) и Юлия Путинцева (№80 WTA).

Рыбакина стартует со второго круга с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) - Антония Ружич (Хорватия).

Путинцева начнет выступление с первого круга, противостоянием против Терез Валентовой из Чехии.

Турнир WTA. Мадрид (Испания) - 2026   •   Испания, Мадрид   •   1/64 финала, женщины
22 апреля 14:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Путинцева
Ничья
Валентова
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!