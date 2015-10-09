Экс-второй ракетке мира повесили баранку на турнире с участием Рыбакиной

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса проиграла в первом круге турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.

Испанская теннисистка, занимающая 103-е место в рейтинге WTA проиграла Юлии Грабер (№107 WTA) из Австрии - 7:6(3), 6:4, 0:6. Игра длилась два часа и 32 минуты.

Напомним, на этом турнире также выступят казахстанки Елена Рыбакина (№2 WTA) и Юлия Путинцева (№80 WTA).

Рыбакина стартует со второго круга с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) - Антония Ружич (Хорватия).

Путинцева начнет выступление с первого круга, противостоянием против Терез Валентовой из Чехии.

