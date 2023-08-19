На турнире в США встретятся теннисистки с 27-летней разницей в возрасте

На турнире WTA 250 - Tennis in the Land в Кливленде (США) состоится весьма любопытное противостояние в первом круге. Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс (№533) проверит россиянку Мирру Андрееву (№67), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дело в том, что разница в возрасте между спортсменками составляет 27 лет. Сейчас семикратной победительнице турниров "Большого шлема" в одиночном разряде 43 года, а ее юной сопернице из России всего-навсего 16 лет. Когда Мирра появилась на свет, на счету Винус уже было пять побед на "Больших шлемах".

Отметим, что Андреева является одним из открытий 2023 года в мировом теннисе. Она уже достойно проявила себя на Ролан Гаррос и Уимблдоне, добравшись до третьего и четвертого раунда соответственно. Россиянка продолжает набирать очки и подниматься выше в рейтинге.

Матч между Уильямс-старшей и Андреевой запланирован на воскресенье, 20 августа. Турнир в Кливленде будет одним из последних перед стартом US Open (28 августа).

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