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На турнире в США встретятся теннисистки с 27-летней разницей в возрасте

На турнире в США встретятся теннисистки с 27-летней разницей в возрасте
©Ladies Open Lausanne

На турнире WTA 250 - Tennis in the Land в Кливленде (США) состоится весьма любопытное противостояние в первом круге. Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс (№533) проверит россиянку Мирру Андрееву (№67), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дело в том, что разница в возрасте между спортсменками составляет 27 лет. Сейчас семикратной победительнице турниров "Большого шлема" в одиночном разряде 43 года, а ее юной сопернице из России всего-навсего 16 лет. Когда Мирра появилась на свет, на счету Винус уже было пять побед на "Больших шлемах". 

Отметим, что Андреева является одним из открытий 2023 года в мировом теннисе. Она уже достойно проявила себя на Ролан Гаррос и Уимблдоне, добравшись до третьего и четвертого раунда соответственно. Россиянка продолжает набирать очки и подниматься выше в рейтинге.

Матч между Уильямс-старшей и Андреевой запланирован на воскресенье, 20 августа. Турнир в Кливленде будет одним из последних перед стартом US Open (28 августа).

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Метки:
теннис теннис большой Уильямс Винус США Россия Ролан Гаррос Уимблдон US Open

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