Целенаправленный "слив" или недонастрой? Из чего вылилась сенсация в матче Рыбакиной

Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина неожиданным образом завершила свои выступления на турнире WTA 500 - Adelaide International в Аделаиде (Австралия). Мало кто ожидал, что после шести побед подряд на старте сезона 24-летняя спортсменка оступится в 1/4 финала этих соревнований. Корреспондент Vesti.kz - о причинах сегодняшней неудачи.

В матче за выход в полуфинал лучшая теннисистка Казахстана играла с россиянкой Екатериной Александровой (№21). Игра завершилась поражением Рыбакиной со счетом 3:6, 3:6. В целом Елена продемонстрировала нестабильную и невнятную игру, но всему могут быть свои причины.

Проблемы со здоровьем или просто не ее день?

Это поражение стало неожиданным, ведь Рыбакина находится в прекрасной форме в начале нового сезона. В Брисбене (Австралия) на прошлой неделе она не оставила шансов соперницам, обыграв пятерых теннисисток и не проиграв ни одной партии.

Казахстанка одержала дебютную победу на турнирах категории WTA 500, возглавила рейтинг чемпионской гонки WTA, отпраздновала успех, а затем отправилась в трехчасовое путешествие из Брисбена в Аделаиду.

Не исключено, что после триумфальной недели в Брисбене настраиваться на новый турнир-пятисотник, зная, что через несколько дней стартует Australian Open, было сложно. Уже в первом матче турнира против испанки Кристины Бучи (№61) она отдала оппонентке восемь геймов, хотя в Брисбене в пяти матчах ни разу не проиграла больше пяти геймов за встречу.

Сегодня Рыбакина была сама не своя. Кто знает, может быть, у нее опять возникли какие-то проблемы со здоровьем, которые мучали ее почти весь прошлый год. Но надеемся, что это не так. Возможно, что это был просто неудачный день для Елены.

В Аделаиде она с первого матча выглядела уже не столь мощной на фоне соперниц, как в Брисбене. Есть смысл полагать, что у Елены не было много мотивации делать все возможное в Аделаиде, и где-то в мыслях она держала грядущий Australian Open, и это, в конечном итоге, помешало ей настроиться на 100 процентов.

Рыбакина "слила" матч специально? Довольно популярное мнение

И оно тоже имеет право на жизнь. Елена прекрасно понимает, что в прошлом году она настрадалась от различных травм и проблем со здоровьем, и на основании этого она пока не обладает такой уверенностью в своей форме, как другие топ-игроки.

Рыбакина провела отличную неделю в Брисбене, неплохо стартовала в Аделаиде, и у нее большущие амбиции в Мельбурне на Australian Open. Есть чувство, что Рыбакина решила целенаправленно сыграть в очень экономном режиме, не выкладываясь даже на половину, чтобы приберечь больше сил для первого в сезоне турнира "Большого шлема".

Как все знают, турниры этой категории длятся две недели, и в течение них будущей чемпионке нужно обыграть семерых соперниц подряд. Если бы Рыбакина провела полноценную неделю в Аделаиде, как минимум добравшись до финала, то для повторения такого же показателя в Мельбурне ей пришлось бы играть на максимуме на протяжении четырех недель подряд (Брисбен, Аделаида + две недели на Australian Open).

Проиграв сегодня, Елена получила три дня отдыха перед стартом Australian Open. Она уступила в матче с Александровой, которую на бумаге должна была уверенно проходить. В случае победы казахстанке завтра пришлось бы играть с одной из своих принципиальных соперниц - Еленой Остапенко (№12) из Латвии. В личном противостоянии с ней Рыбакина ведет 3:2, а их последняя встреча завершилась трехсетовым триллером с камбэком казахстанки.

Зная, что у Остапенко и Рыбакиной не самые теплые взаимоотношения, третья ракетка мира точно не позволила бы себе отбывать номер в противостоянии со своей тезкой из Латвии. Поэтому если Рыбакина целенаправленно не выложилась сегодня по максимуму, то это можно назвать умным решением. Ведь в противном случае она точно настраивалась бы по-боевому на матч с неуступчивой Остапенко, и в случае победы ей бы пришлось играть финал Аделаиды за день до старта Australian Open.

Никаких доказательств тому, что Елена специально отдала Александровой победу, конечно, нет. Мы можем лишь предполагать, как и все другие зрители. Однако эта мысль является одной из наиболее популярных у тысяч любителей тенниса со всего мира.

После великолепной недели в Брисбене, где была обыграна в том числе одна из наиболее неудобных соперниц Арина Соболенко (№2), это поражение в Аделаиде точно простительно. Болельщики ждут от Елены больших свершений на Australian Open, и все мы будем только рады, если она благодаря дополнительным свободным от матчей дням сможет подойти к "Большому шлему" в наилучшей форме.

Напомним, что Рыбакина является финалисткой прошлогоднего розыгрыша Australian Open.

Фото: Adelaide International©️