WTA
Сегодня 18:46
 

Третья ракетка мира наказала обидчицу Рыбакиной на престижном турнире

Третья ракетка мира наказала обидчицу Рыбакиной на престижном турнире Кори Гауфф. Фото: Jimmie48/WTA©

Немецкая теннисистка Ева Лис (№66) уступила американке Кори Гауфф (№3) в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

Матч завершился со счётом 3:6, 4:6 и продолжался 1 час 28 минут. Лис сделала 1 эйс и допустила 3 двойные ошибки, в то время как Гауфф отметилась 3 подачами навылет и 4 двойными ошибками.

В полуфинале, который состоится 4 октября, Гауфф сыграет с соотечественницей Амандой Анисимовой (№4). Та в другом четвертьфинале обыграла итальянку Жасмин Паолини (№8) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Напомним, что ранее Лис сенсационно выбила с турнира казахстанку Елену Рыбакину (№10) на стадии 1/16 финала.

Призовой фонд соревнований в Пекине составляет 8,96 миллиона долларов США (4,87 миллиарда тенге).

