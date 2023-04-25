Топ-3? Как высоко может подняться Рыбакина по итогам турнира в Мадриде

Подъем на шестую строчку в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) - это еще не предел для казахстанки Елены Рыбакиной по итогам турнира категории WTA 1000 - Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания). Пока 23-летняя спортсменка занимает шестую позицию лишь в Live-рейтинге, но все еще может измениться. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Как оказалось, по итогам турнира, который продлится в столице Испании до 6 мая, Рыбакина может оказаться на любой позиции, начиная с седьмой и заканчивая третьей. Да, шестое место - это даже не минимум, его еще нужно гарантировать. Поэтому те, кто подумал, что Елена уже обновила свою рекордную позицию в рейтинге, - немного поспешили.

Все упирается в разные сложные детали, давайте разбираться.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ В ТОП-3?

Это максимум, что может выжать Елена для своего взлета в рейтинге. Но в таком случае многое зависит и от прямых конкуренток. Чтобы оказаться в топ-3, казахстанке нужны три условия, которые обязательно должны быть выполнены:

- Выиграть турнир в Мадриде.

- Третья ракетка мира Джессика Пегула не должна пройти дальше третьего круга (1/16 финала).

- Пятая ракетка мира Каролин Гарсия должна проиграть раньше 1/4 финала.

Сбыться такому прогнозу нелегко, так как сама Рыбакина на турнире в Мадриде доходила максимум до третьего круга, в то время как американка Пегула в прошлом году была финалисткой.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ В ТОП-4?

Четвертую строчку в мировой классификации пока все еще занимает Онс Жабер из Туниса. Именно ее отказ от участия на соревнованиях в Мадриде резко продвинул несколько игроков в Live-рейтинге, включая Рыбакину. И по итогам мадридского турнира казахстанка может оказаться на ее месте. Для этого должны сработать следующие условия:

- Рыбакина должна выиграть турнир.

- Одно из двух: либо Пегула дойдет минимум до 1/8 финала, либо Гарсия - минимум до полуфинала.

В таком случае Рыбакина с седьмой позиции прыгнет на четвертую, а кто-то из пары Пегула/Гарсия окажется все равно выше нее в таблице.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ В ТОП-5?

Здесь все ориентировано уже на сравнениях с нынешней шестой ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Есть несколько вариантов:

- Рыбакина должна дойти до 1/4 финала, а Гауфф проиграть не позже третьего круга.

Либо:

- Рыбакина доходит до полуфинала, а Гауфф не доберется до этой стадии.

Либо:

- Если Гауфф добралась до полуфинала и проиграла в нем, то Рыбакиной нужен минимум финал. Он, кстати, не гарантирует Елене взлет в топ-4 (только если кто-то из пары Пегула/Гарсия не провалит турнир - смотри выше).

КАКИМ ОБРАЗОМ РЫБАКИНА МОЖЕТ ЗАКРЕПИТЬСЯ НА ШЕСТОМ МЕСТЕ?

Такое тоже вероятно, но будем надеяться, что Елене все же удастся улучшить свои позиции. Казахстанка по итогам турнира может стать шестой ракеткой мира, если:

- Ей не удастся выступить лучше Гауфф, и при этом восьмая ракетка мира Дарья Касаткина не выиграет титул.

Либо:

- Если Касаткина все же выиграет титул и Елене не удастся выступить лучше Гауфф, то ей нужно пробиться хотя бы в 1/4 финала. Тогда она все равно останется недосягаемой для россиянки.

Лишь раз в карьере Касаткина выступила в Мадриде хорошо, и это было пять лет назад, когда она добралась до 1/4 финала. Крайне маловероятно, что ей удастся завоевать титул в этот раз.

ХУДШИЙ ВАРИАНТ - СЕДЬМОЕ МЕСТО. ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ, ЧТОБЫ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

Рыбакина сейчас официально седьмая ракетка мира, и даже с учетом потери 1000 очков Жабер она может остаться на этой же строчке и не улучшить позиции. В каком случае это возможно? В следующем:

- Если ей не удастся дойти до 1/4 финала, а Касаткина выиграет титул.

Выше мы уже оценили шансы первой ракетки России на триумф в Мадриде, поэтому рассчитываем, что такого сценария не увидим.

Напомним, что Рыбакина начнет выступления в Мадриде со второго круга. Ее соперницей станет победительница матча Анна Калинская (Россия, №62) - Бренда Фрухвиртова (Чехия, №145). Эта встреча пройдет завтра, 26 апреля.

Отметим, что сегодня, 25 апреля, свой путь в Мадриде начнет вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№51). Ей будет противостоять американка Клэр Лью (№55). Игра начнется ориентировочно в 18:30 по времени Астаны.

Громкие матчи и охота за титулом. Что ждет Рыбакину и других казахстанцев на крупном турнире в Мадриде

Фото: Porsche Tennis Grand Prix (1,3,4,5), Miami Open (2)©️

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