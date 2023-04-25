Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA

Автор:

Комментарии 1

Топ-3? Как высоко может подняться Рыбакина по итогам турнира в Мадриде

Топ-3? Как высоко может подняться Рыбакина по итогам турнира в Мадриде
©Porsche Tennis Grand Prix

Подъем на шестую строчку в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) - это еще не предел для казахстанки Елены Рыбакиной по итогам турнира категории WTA 1000 - Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания). Пока 23-летняя спортсменка занимает шестую позицию лишь в Live-рейтинге, но все еще может измениться. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее. 

Как оказалось, по итогам турнира, который продлится в столице Испании до 6 мая, Рыбакина может оказаться на любой позиции, начиная с седьмой и заканчивая третьей. Да, шестое место - это даже не минимум, его еще нужно гарантировать. Поэтому те, кто подумал, что Елена уже обновила свою рекордную позицию в рейтинге, - немного поспешили. 

Все упирается в разные сложные детали, давайте разбираться.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ В ТОП-3?

Это максимум, что может выжать Елена для своего взлета в рейтинге. Но в таком случае многое зависит и от прямых конкуренток. Чтобы оказаться в топ-3, казахстанке нужны три условия, которые обязательно должны быть выполнены:

- Выиграть турнир в Мадриде.
- Третья ракетка мира Джессика Пегула не должна пройти дальше третьего круга (1/16 финала).
- Пятая ракетка мира Каролин Гарсия должна проиграть раньше 1/4 финала.

Сбыться такому прогнозу нелегко, так как сама Рыбакина на турнире в Мадриде доходила максимум до третьего круга, в то время как американка Пегула в прошлом году была финалисткой.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ В ТОП-4?

Четвертую строчку в мировой классификации пока все еще занимает Онс Жабер из Туниса. Именно ее отказ от участия на соревнованиях в Мадриде резко продвинул несколько игроков в Live-рейтинге, включая Рыбакину. И по итогам мадридского турнира казахстанка может оказаться на ее месте. Для этого должны сработать следующие условия:

- Рыбакина должна выиграть турнир.
- Одно из двух: либо Пегула дойдет минимум до 1/8 финала, либо Гарсия - минимум до полуфинала.

В таком случае Рыбакина с седьмой позиции прыгнет на четвертую, а кто-то из пары Пегула/Гарсия окажется все равно выше нее в таблице.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ В ТОП-5?

Здесь все ориентировано уже на сравнениях с нынешней шестой ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Есть несколько вариантов:

- Рыбакина должна дойти до 1/4 финала, а Гауфф проиграть не позже третьего круга.

Либо:

- Рыбакина доходит до полуфинала, а Гауфф не доберется до этой стадии.

Либо:

- Если Гауфф добралась до полуфинала и проиграла в нем, то Рыбакиной нужен минимум финал. Он, кстати, не гарантирует Елене взлет в топ-4 (только если кто-то из пары Пегула/Гарсия не провалит турнир - смотри выше).

КАКИМ ОБРАЗОМ РЫБАКИНА МОЖЕТ ЗАКРЕПИТЬСЯ НА ШЕСТОМ МЕСТЕ?

Такое тоже вероятно, но будем надеяться, что Елене все же удастся улучшить свои позиции. Казахстанка по итогам турнира может стать шестой ракеткой мира, если:

- Ей не удастся выступить лучше Гауфф, и при этом восьмая ракетка мира Дарья Касаткина не выиграет титул.

Либо:

- Если Касаткина все же выиграет титул и Елене не удастся выступить лучше Гауфф, то ей нужно пробиться хотя бы в 1/4 финала. Тогда она все равно останется недосягаемой для россиянки. 

Лишь раз в карьере Касаткина выступила в Мадриде хорошо, и это было пять лет назад, когда она добралась до 1/4 финала. Крайне маловероятно, что ей удастся завоевать титул в этот раз.

ХУДШИЙ ВАРИАНТ - СЕДЬМОЕ МЕСТО. ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ, ЧТОБЫ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

Рыбакина сейчас официально седьмая ракетка мира, и даже с учетом потери 1000 очков Жабер она может остаться на этой же строчке и не улучшить позиции. В каком случае это возможно? В следующем:

- Если ей не удастся дойти до 1/4 финала, а Касаткина выиграет титул.

Выше мы уже оценили шансы первой ракетки России на триумф в Мадриде, поэтому рассчитываем, что такого сценария не увидим.

Напомним, что Рыбакина начнет выступления в Мадриде со второго круга. Ее соперницей станет победительница матча Анна Калинская (Россия, №62) - Бренда Фрухвиртова (Чехия, №145). Эта встреча пройдет завтра, 26 апреля.

Отметим, что сегодня, 25 апреля, свой путь в Мадриде начнет вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№51). Ей будет противостоять американка Клэр Лью (№55). Игра начнется ориентировочно в 18:30 по времени Астаны. 

Громкие матчи и охота за титулом. Что ждет Рыбакину и других казахстанцев на крупном турнире в Мадриде

Фото: Porsche Tennis Grand Prix (1,3,4,5), Miami Open (2)©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой Рыбакина Елена WTA Казахстан Испания Путинцева Юлия

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:07
WTA
©instagram.com/lenarybakina Рыбакина? Названа главная фаворитка "Мастерса" в Мадриде
Сегодня , 10:43
WTA
©Porsche Tennis Grand Prix Топ-3? Как высоко может подняться Рыбакина по итогам турнира в Мадриде
Сегодня , 07:56
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Елена Рыбакина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге
Вчера , 13:21
WTA
©instagram.com/lenarybakina Рыбакину "свели" с первой ракеткой мира на "Мастерсе" в Мадриде
Вчера , 12:30
WTA
©Mutua Madrid Open Громкие матчи и охота за титулом. Что ждет Рыбакину и других казахстанцев на крупном турнире в Мадриде
Вчера , 11:08
WTA
©WTA Принципиальная соперница оторвалась от Рыбакиной в чемпионской гонке WTA
Вчера , 09:53
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Рыбакина отыграла две позиции в мировом рейтинге
Вчера , 09:05
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Рыбакина узнала первую соперницу по "Мастерсу" в Мадриде
23 апреля, 13:50
WTA
©WTA Вторая ракетка мира раскрыла главную мотивацию перед финалом в Штутгарте
22 апреля, 13:46
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов "С ней не сравниться". Финалистка "Роллан Гаррос" восхитилась Еленой Рыбакиной
21 апреля, 20:05
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов "Больше не будет представлять угрозу". Польский журналист - о поражении Рыбакиной в Штутгарте
21 апреля, 16:43
WTA
©Olimpbet Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте
21 апреля, 12:31
WTA
©Porsche Tennis Grand Prix Обвинили в симуляции? Реакция теннисных фанатов на поражение Рыбакиной в Штутгарте
21 апреля, 08:38
WTA
©twitter.com/TheTennisLetter Видеообзор матча Елены Рыбакиной с неожиданным исходом на турнире в Германии
21 апреля, 07:31
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Елена Рыбакина получила травму на турнире в Штутгарте
21 апреля, 02:12
WTA
©Vesti.kz. Турар Казангапов Неожиданным результатом завершился матч Елены Рыбакиной в Штутгарте
20 апреля, 23:20
WTA
©puntodebreak.com Рыбакина заявила о планах на "Ролан Гаррос" и "Уимблдон"
20 апреля, 21:39
WTA
©Vesti.kz. Турар Казангапов Рыбакина озвучила свою позицию по допуску российских и белорусских теннисистов к турнирам
20 апреля, 13:58
WTA
©WTA Потенциальная соперница Рыбакиной высказалась о победе в Штутгарте
20 апреля, 12:16
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Елене Рыбакиной предрекли победу над четвертой ракеткой мира
20 апреля, 11:33
WTA
©Porsche Tennis Grand Prix Реванш и обновление рекорда: что нужно знать о сегодняшнем матче Рыбакиной в Штутгарте
20 апреля, 10:42
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Рыбакина узнала потенциальную соперницу по четвертьфиналу турнира в Штутгарте
20 апреля, 10:26
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Прямая трансляция матча Рыбакиной с 14-й ракеткой мира на турнире в Штутгарте
20 апреля, 00:08
WTA
©WTA Видео победы Рыбакиной на старте турнира в Штутгарте
19 апреля, 22:41
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Штутгарте
19 апреля, 16:34
WTA
© Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт
19 апреля, 15:07
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов/instagram.com/iga.swiatek Первая ракетка мира высказалась о поражении от Рыбакиной
19 апреля, 11:15
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Прямая трансляция первого матча Елены Рыбакиной на турнире в Штутгарте
18 апреля, 22:24
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Выбила де**мо. Видео тренировки Елены Рыбакиной перед турниром в Штутгарте
18 апреля, 21:55
WTA
©instagram.com/biahaddadmaia/ Определилась потенциальная соперница Рыбакиной на турнире в Штутгарте

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus