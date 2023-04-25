Елена Рыбакина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге

Четвертая ракетка мира Онс Жабер снялась с турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 25 апреля по 6 мая, передают Vesti.kz.

Теннисистка из Туниса не сможет защитить прошлогодний чемпионский титул из-за травмы.

"Медицинские тесты показали, что у меня небольшой надрыв икроножной мышцы, и мне потребуется больше времени на восстановление. Я с грустью сообщаю, что не смогу защитить свой титул в Мадриде", - объяснила она свое решение в соцсетях.

В полуфинале турнира в Штутгарте Жабер из-за повреждения снялась после трех геймов матча с полькой Игой Швентек.

Место Жабер в основной сетке займет американка Шелби Роджерс. Она во втором круге сыграет с румынкой Аной Богдан или венгеркой Анной Бондар.

При этом у Онс сгорит 1000 очков за прошлогодний титул, а это значит, что она уже потеряла три позиции в Live-рейтинге WTA и опустилась на седьмое место. Это позволило казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной подняться на рекордную для себя позицию в мировом рейтинге - шестую, тогда как ранее ее лучшим достижением было седьмое место.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"