Ей только исполнилось 16! Юная теннисистка разносит соперниц из топ-20 и шокирует мир

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала главным открытием крупного турнира WTA 1000 - Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания). Она впервые в карьере участвует на соревнованиях этой категории и сразу же добралась до 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финалистка юниорского Australian Open-2023 получила приглашение в виде Wild Card в основную сетку турнира в Мадриде. В первом круге она сразу же разобралась с 49-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес, которая в 2021 году доходила до финала US Open - 6:3, 6:4.

Во втором раунде талантливая теннисистка встретилась с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, которая дважды в этом году обыгрывала Елену Рыбакину. В итоге Мирра сотворила сенсацию, одолев топовую соперницу в двух партиях - 7:6(6), 6:3.

Но и на этом чудеса в исполнении россиянки не закончились. Вчера, в свой 16-й день рождения, она обыграла 19-ю ракетку мира польку Магду Линетт - 6:3, 6:3. Благодаря этому успеху 194-я ракетка мира Андреева в Live-рейтинге поднялась уже на 142-ю строчку.

Теперь завтра, 1 мая, Андреева поборется за выход в четвертьфинал со второй ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко. Посмотрим, сумеет ли Мирра удивить весь мир, выиграв четвертую встречу подряд в столице Испании.

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