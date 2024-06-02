Супруга казахстанского теннисиста вошла в историю Ролан Гаррос

Российская теннисистка Анастасия Потапова (№41) сыграла в матче четвертого круга женского одиночного разряда на Ролан Гаррос-2024, сообщают Vesti.kz.

За выход в четвертьфинал она противостояла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Швентек. Встреча завершилась разгромной победой лидера мирового рейтинга - 6:0, 6:0. Матч продлился 40 минут и стал самым коротким в основной сетке Ролан Гаррос с 2015 года (с тех пор, статистический ресурс Opta фиксирует эти данные).

В 1/4 финала Швентек сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушевой, занимающей шестое место в мировом рейтинге.

Добавим, что Потапова является супругой казахстанского теннисиста Александра Шевченко, который с начала 2024 года представляет страну. До этого он выступал за Россию. На Ролан Гаррос-2024 Шевченко в мужском одиночном разряде уступил во втором круге соревнований.