"Сунул палец в розетку". Чемпион Уимблдона высказался о работе с Рыбакиной

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич высказался о работе с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Тренер сотрудничал с 26-летней спортсменкой с ноября 2024-го по январь 2025-го.

"Я отлично отдохнул девять месяцев, а потом, если можно так выразиться, "сунул палец в розетку". Получил теннисистку, которая являлась одним из фаворитов Уимблдона, способным выиграть "Шлемы". Потом я вышел из этой ситуации, отдохнул четыре месяца и снова попал в интересную ситуацию. Я начал думать, что со мной что-то не так. Или люди считают, что это я решаю все эти проблемы", - приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.