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Стало известно, сколько заработала казахстанка за выход в полуфинал Ролан Гаррос

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Стало известно, сколько заработала казахстанка за выход в полуфинал Ролан Гаррос ©КТФ

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

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Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

Напомним, спортсменки, выступающие в парном разряде, в четвертьфинале обыграли первую сеяную пару турнира - Катержину Синякову (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

Таким образом, Данилина и Крунич обеспечили себе на двоих призовые в размере 148 тысяч евро (85,9 миллиона тенге).

В полуфинале им предстоит встретиться с парой Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония). Матч состоится завтра, 6 июня.


Разгромом в двух сетах обернулся матч Рыбакиной против 17-летней соперницы на Ролан Гаррос

Лига наций 2024/25   •   Германия, Штутгарт   •   1/2 финала, мужчины
6 июня 00:00   •   не начат
Испания
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