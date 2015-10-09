Стало известно, с кем может сыграть Рыбакина за титул в Штутгарте

12-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова вышла в финал турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину (№7) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Свитолина сделала два эйса и совершила три двойные ошибки, тогда как Мухова выполнила четыре подачи навылет и отыграла без двойных ошибок.

В финале соревнований в Штутгарте Мухова сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (№2, Казахстан) - Мирра Андреева (№9, Россия).

Отметим, что призовой фонд составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге. Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

