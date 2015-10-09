ИИ назвал точный счёт полуфинала Рыбакина - Андреева в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, на турнире категории WTA 500 в Штутгарте (Германия) состоится полуфинальный матч между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№2) и россиянкой Миррой Андреевой (№9), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнётся примерно в 19:00 по времени Астаны.

Искусственный интеллект представил прогноз на предстоящее противостояние.

Форма и факторы:

• Рыбакина — №2 мирового рейтинга и победительница Australian Open-2026, проводит мощный сезон (21–5);

• В четвертьфинале она провела тяжелейший матч (почти 3 часа), спасая матчбол;

• Андреева — один из главных прорывов года: серия побед и сенсационный камбэк против Иги Швёнтек;

• По личным встречам преимущество за Андреевой (2–1), но на грунте они ещё не играли.

Анализ:

• Рыбакина превосходит в мощности подачи и опыте матчей такого уровня. Андреева — более вариативна и сейчас на кураже, но фактор стабильности на стороне казахстанки. При этом усталость Рыбакиной после триллера может сказаться.

Точный прогноз счёта от ИИ:

• Победа Рыбакиной — 2:1 по сетам;

• Примерный счёт: 6:4, 4:6, 6:3.

Вероятность:

Победа Рыбакиной: ~65–70%;

Победа Андреевой: ~30–35%.

Отметим, что призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге. Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!