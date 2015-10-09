Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

WTA
Сегодня 15:52
 

ИИ назвал точный счёт полуфинала Рыбакина - Андреева в Штутгарте

  Комментарии

Поделиться
©x.com/PorscheTennis

Сегодня, 18 апреля, на турнире категории WTA 500 в Штутгарте (Германия) состоится полуфинальный матч между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№2) и россиянкой Миррой Андреевой (№9), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Встреча начнётся примерно в 19:00 по времени Астаны.

Искусственный интеллект представил прогноз на предстоящее противостояние.

Форма и факторы:

• Рыбакина — №2 мирового рейтинга и победительница Australian Open-2026, проводит мощный сезон (21–5);
• В четвертьфинале она провела тяжелейший матч (почти 3 часа), спасая матчбол;
• Андреева — один из главных прорывов года: серия побед и сенсационный камбэк против Иги Швёнтек;
• По личным встречам преимущество за Андреевой (2–1), но на грунте они ещё не играли.

Анализ:

• Рыбакина превосходит в мощности подачи и опыте матчей такого уровня. Андреева — более вариативна и сейчас на кураже, но фактор стабильности на стороне казахстанки. При этом усталость Рыбакиной после триллера может сказаться.

Точный прогноз счёта от ИИ:

• Победа Рыбакиной — 2:1 по сетам;
• Примерный счёт: 6:4, 4:6, 6:3.

Вероятность:

Победа Рыбакиной: ~65–70%;
Победа Андреевой: ~30–35%.

Отметим, что призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге. Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир WTA. Штутгарт (Германия) - 2026   •   Германия, Штутгарт   •   1/2 финала, женщины
Сегодня 19:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Андреева
Проголосовало 34 человек

Реклама

Живи спортом!