Стала известна первая соперница Юлии Путинцевой на US Open

Определилась первая соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№31) на Открытом чемпионате США по теннису. US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября, передают Vesti.kz.

Первую игру на стадии 1/64 финала Путинцева проведет с чешкой Линдой Носковой (№35) 26-го числа.

Путинцева вполне может стать одной из "темных лошадок" турнира. Четыре года назад она доходила до 1/4 финала US Open.

Действующими чемпионами US Open в одиночном разряде являются американка Кори Гауфф и серб Новак Джокович. В смешанном разряде в прошлом году там первенствовала казахстанка Анна Данилина и финн Харри Хелиоваара.

Ранее свой путь на US Open узнала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, подробности - тут.