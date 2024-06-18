Стала известна первая соперница Рыбакиной на турнире в Берлине

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) узнала соперницу по второму кругу серии WTA-500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.
Противостоять Рыбакиной будет российская теннисистка Вероника Кудерметова (№35), которая в мачте первого круга одолела соотечественницу Людмилу Самсонову (№15).
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа и 16 минут.
Напомним, накануне Рыбакина отпраздновала 25-летие. Ее с днем рождения поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Первая ракетка Казахстана показала подарки от поклонников, а ее сестра Анна показала, как лучшая теннисистка страны проводит свободное время.
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