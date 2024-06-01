Стал известен исход матча Рыбакиной с бывшей первой ракеткой мира

Эксперты сайта Lastwordonsports.com Джордан Рейнольдс, Йеш Гинзбург и Гленис Фернесс представили свои прогнозы на матч третьего круга Ролан Гаррос казахстанки Елены Рыбакиной с бельгийкой Элиз Мертенс, передает Vesti.kz.

Противостояние четвертой ракетки мира из Казахстана против бывшего лидера мирового рейтинга в парном зачете Мертенс, ныне занимающей 27-ю строчку, пройдет сегодня, 1 июня. Трансляция матча доступна здесь.

"Элизе Мертенс обычно приходится нелегко в подобных матчах. Она прекрасно справляется с прохождением первых раундов, но не обладает главным оружием, которое могло бы постоянно поражать самых топовых теннисисток. Стоит ожидать, что мощь Елены Рыбакиной окажется слишком велика для бельгийки.

Прогноз: победа Рыбакиной в двух сетах", - отметил Рейнольдс.

"Рыбакина выиграла Уимблдон и дошла до финала Australian Open. Неужели это станет ее большим прорывом на Открытом чемпионате Франции? Вполне вероятно, учитывая ее форму на грунте в этом году.

Прогноз: Рыбакина в двух сетах", - заявил Гинзбург.

"Рыбакина и Мертенс встречались между собой пять раз. Казахстанка, который является четвертой сеяной, до сих пор побеждала на турнире в двух сетах. Мертенс также добивалась успеха в двухсетовых противостояниях. В последней встрече Рыбакина доминировала, проиграв всего один гейм. Это может быть очень интересный матч. Прогноз: победа Рыбакиной в двух сетах", - подчеркнул Фернесс.