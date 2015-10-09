Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Соболенко выписали рекордный призовой чек за победу на US Open

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко после победы на US Open-2025 получила рекордный призовой чек в истории женского тенниса — 5 миллионов долларов, передают Vesti.kz.

Эта сумма делает её самой высокооплачиваемой победительницей турнира "Большого шлема" среди женщин за всю историю. В прошлом году Соболенко также выиграла Открытый чемпионат США по теннису, тогда она заработала 3,6 миллиона долларов.

В этот раз в финале Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову (№9) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 36 минут. Проигравшей досталось 2,5 миллиона долларов.

Общий призовой фонд US Open в этом году составил 90 миллионов долларов.

После поражения Анисимова не сдержала эмоций и расплакалась, видео опубликовано тут.

Напомним, что Елена Рыбакина (№10) в этом турнире проиграла чешке Маркете Вондроушовой (№60). При этом Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, которая дошла до 1/8 финала на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

