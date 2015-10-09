Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
WTA
Сегодня 12:54
 

Девятая ракетка мира расплакалась после финала US Open

Аманда Анисимова.

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко стала победительницей US Open-2025, обыграв в финале женского одиночного разряда американку Аманду Анисимову (№9), передают Vesti.kz.

Соболенко победила со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Соболенко сделала 1 эйс и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Анисимова выполнила 4 подачи навылет при 7 двойных ошибках.

На турнирах "Большого шлема" на харде с 2023 года Соболенко одержала 39 побед и потерпела всего два поражения.

После игры Анисимова не сдержала эмоций и расплакалась:

Призовой фонд женской сетки US Open составлял 41,6 миллиона долларов.

Напомним, что Елена Рыбакина (№10) в ходе турнира проиграла чешке Маркете Вондроушовой (№60). При этом Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, которая дошла до 1/8 финала на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

