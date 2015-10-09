Девятая ракетка мира расплакалась после финала US Open

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко стала победительницей US Open-2025, обыграв в финале женского одиночного разряда американку Аманду Анисимову (№9), передают Vesti.kz.
Соболенко победила со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Соболенко сделала 1 эйс и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Анисимова выполнила 4 подачи навылет при 7 двойных ошибках.
На турнирах "Большого шлема" на харде с 2023 года Соболенко одержала 39 побед и потерпела всего два поражения.
После игры Анисимова не сдержала эмоций и расплакалась:
Призовой фонд женской сетки US Open составлял 41,6 миллиона долларов.
Hate to see Amanda Anisimova looking so heartbroken after her loss at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2025
Very sweet of Stacey Allaster to comfort her
Reaching back to back Grand Slam finals after everything she’s overcome is just incredible
There’s so much to be proud of ❤️
pic.twitter.com/xSWlP9V6nl
Напомним, что Елена Рыбакина (№10) в ходе турнира проиграла чешке Маркете Вондроушовой (№60). При этом Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, которая дошла до 1/8 финала на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.
