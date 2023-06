Скандал с дисквалификацией теннисистки на "Ролан Гаррос" получил продолжение

Японская теннисистка Мию Като, которую дисквалифицировали в матче третьего круга парного разряда "Ролан Гаррос", прокомментировала случившееся, сообщают Vesti.kz.

Напомним, по ходу второго сета японка случайно попала мячом в болгерл, из-за чего девочка заплакала. Судья изначально хотела вынести Като предупреждение, однако ее соперницы по встрече - чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации японки.

Стоит отметить, что Соррибес-Тормо должна была стать соперницей Елены Рыбакиной по матчу за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, однако казахстанка снялась из-за болезни.

I would like to sincerely apologize to the Ball Girl, my partner Aldila&Team, & my supporters because of today's unfortunate mishap. It was completely unintentional.

As a result, I am penalized by RG by forfeiting my prize money & points. I appreciate all your continued support!