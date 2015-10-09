Швёнтек вышла в 1/8 финала после отказа сенсационной соперницы

Вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

На стадии 1/16 финала она встречалась с колумбийкой Камилой Осорио (№83). Первый сет забрала Швёнтек со счётом 6:0, после чего Осорио отказалась от продолжения борьбы.

Теннисистки провели на корте 40 минут, за это время Ига сделала 1 эйс и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Камила не отметилась подачами навылет и допустила 6 двойных ошибок.

Следующей соперницей Швёнтек станет американка Эмма Наварро (№17). Матч состоится 1 октября.

Iga advances 💪@iga_swiatek is into the Round of 16 after Osorio is forced to retire.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/OkcHV5hSfj — wta (@WTA) September 29, 2025

Напомним, что во втором круге Осорио сенсационно оставила за бортом турнира россиянку Анну Калинскую (№ 29).

К слову, лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина (№10) также сенсационно завершила престижный турнир в Китае.

Общий призовой фонд турнира в Пекине составляет 8,96 миллиона долларов США (4,87 миллиарда тенге).