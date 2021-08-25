Серена Уильямс снялась с US Open

Шестикратная победительница US Open 39-летняя американка Серена Уильямс заявила, что не сыграет на турнире в этом году, сообщают Vesti.kz.

Теннисистка написала пост в Instagram, отметив, что ей нужно восстановиться после травмы.

Напомним, что турнир пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.

"После тщательного анализа и следуя совету моих врачей и медицинской команды, я решила сняться с US Open, чтобы позволить моему телу полностью излечиться после разрыва подколенного сухожилия", - написала Уильямс в Instagram.

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