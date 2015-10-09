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WTA
31 мая 17:36
 

Сенсация на Ролан Гаррос: победительница сыграет с обидчицей казахстанки

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Сенсация на Ролан Гаррос: победительница сыграет с обидчицей казахстанки ©x.com/WTA

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№10 мирового рейтинга) неожиданно завершила борьбу на Ролан Гаррос-2025, уступив в матче третьего круга Дарье Касаткиной из Австралии (№17) — 1:6, 5:7, передают Vesti.kz.

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Испанская теннисистка Паула Бадоса (№10 мирового рейтинга) неожиданно завершила борьбу на Ролан Гаррос-2025, уступив в матче третьего круга Дарье Касаткиной из Австралии (№17) — 1:6, 5:7, передают Vesti.kz.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Бадоса не сделала ни одного эйса и допустила две двойные ошибки. Касаткина, напротив, отметилась двумя эйсами, но совершила три двойные ошибки.

В 1/8 финала Касаткина сыграет с шестой ракеткой мира — россиянкой Миррой Андреевой, которая ранее выбила казахстанку Юлию Путинцеву (№31).

Борьбу на Ролан Гаррос продолжают Елена Рыбакина (№11), которой 1 июня предстоит встреча с Игой Швентек (№5, Польша), и Александр Бублик (№62), который 31 мая сыграет с португальцем Энрике Рошей (№200) за выход в 1/8 финала.

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