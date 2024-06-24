Сенсация определила первую соперницу Рыбакиной на турнире в Истборне

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) узнала первую соперницу на турнире в Истбурне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.
Во втором круге соревнований Рыбакина встретится с британской теннисисткой Хэрриет Дарт (№105), которая в первом круге сенсационно одолела представительницу Чехии Мари Боузкову (№37) - 7:5, 2:6(7), 6:4.
Матч продлился три часа и 29 минут.
Напомним, сама Рыбакина на прошлой неделе снялась с турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), досрочно завершив четвертьфинальный матч против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№19). Она сослалась на проблемы со здоровьем.
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