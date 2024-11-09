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Сенсация на Итоговом турнире: первую ракетку мира оставили без финала

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Сенсация на Итоговом турнире: первую ракетку мира оставили без финала ©IG/wtafinalsriyadh

Определились финалистки Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Не обошлось без сенсаций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Определились финалистки Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Не обошлось без сенсаций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом полуфинале седьмая ракетка мира из Китая Циньвэнь Чжэн (№7) в двух сетах разобралась с чешкой Барборой Крейчиковой (№13) - 6:3, 7:5.

Во втором матче этой стадии произошла неожиданность. Третья ракетка мира американка Коко Гауфф (№3) нанесла поражение лидеру мирового рейтинга из Беларуси Арине Соболенко (№1) - 7:6(4), 6:3. В счете личных встреч 20-летняя Гауфф вырвалась вперед - 5:4.

Сегодня, в 21:00, состоится финал турнира. Гауфф сыграет с Чжэн. Прежде они играли лишь раз - победу одержала Коко.

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