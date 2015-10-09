Сенсацией обернулся второй круг Уимблдона-2026 с участием Рыбакиной

На Уимблдоне-2026 состоялась одна из главных сенсаций второго круга. Пятая ракетка мира, россиянка Мирра Андреева, досрочно завершила борьбу на турнире, сообщают Vesti.kz.

Андреева не удержала преимущество

Во втором круге российская теннисистка встретилась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, занимающей 38-е место в мировом рейтинге WTA.

Андреева уверенно начала матч и выиграла первый сет со счетом 6:4. Однако затем чешская теннисистка сумела переломить ход встречи, взяв две следующие партии — 7:5 и 6:4. В итоге Крейчикова оформила волевую победу со счетом 4:6, 7:5, 6:4 и выбила одну из фавориток турнира.

Кто станет следующей соперницей

За выход в 1/8 финала Барбора Крейчикова поспорит со своей соотечественницей Николой Бартунковой, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге.

Как выступает Рыбакина

Напомним, Казахстан на нынешнем Уимблдоне представляет вторая ракетка мира Елена Рыбакина.

В стартовом матче казахстанская теннисистка обыграла француженку Лоис Буассон (№154 WTA) со счетом 6:1, 1:6, 6:3 и вышла во второй круг турнира.

О турнире

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Призовой фонд нынешнего розыгрыша стал рекордным в истории турнира — 64,2 миллиона фунтов стерлингов (около 41,2 миллиарда тенге). Победители мужского и женского одиночных турниров получат по 3,6 миллиона фунтов (примерно 2,3 миллиарда тенге).

Действующей чемпионкой соревнований является третья ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек.

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