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Седьмая попытка. Как казахстанские теннисистки играли в четвертьфиналах турниров "Большого шлема"

Рыбакина может прервать неудачную серию.

Седьмая попытка. Как казахстанские теннисистки играли в четвертьфиналах турниров "Большого шлема"
Елена Рыбакина. Фото: FFT©️
Новости спорта Теннис WTA
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Елена Рыбакина уже дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос" (Париж, Франция), а теперь поборется и за путевку в полуфинал. Матч 1/4-й, который пройдет сегодня, 8 июня, станет седьмой игрой на этой стадии для казахстанских теннисисток в одиночном разряде турниров "Большого шлема". Корреспондент Vesti.kz вспомнил предыдущие шесть попыток пробиться в полуфинал, из которых ни одна не увенчалась успехом.

"Ролан Гаррос", 2010 год

Впервые такой шанс казахстанская теннисистка заработала ровно 11 лет назад на этом же французском грунте. Ярослава Шведова добралась до четвертьфинала соревнований, по пути обыграв Сару Эррани (Италия), Агнешку Радваньску (Польша, 8), Алису Клейбанову (Россия, 28) и Ярмилу Грот (Австралия, WC).

В четвертьфинале она скрестила ракетки с четвертой сеянной сербкой Еленой Янкович. Все завершилось в двух сетах победой Янкович со счетом 7:5, 6:4.

"Ролан Гаррос", 2012 год

И вновь "Ролан Гаррос", и вновь четвертьфинал для Шведовой. По пути к восьмерке сильнейших Ярослава огорчила Мэнди Минеллу (Люксембург), Софию Арвидссон (Швеция), Карлу Суарес Наварро (Испания) и на тот момент действующую чемпионку соревнований На Ли (Китай, 7).

Но еще больше удивляет сей факт, что "Ролан Гаррос" для Шведовой начинался не с матча против Минеллы, а с квалификационного турнира. Там она, будучи лишь 14-й сеянной, переиграла Наоми Броэди (Великобритания), Настасью Барнетт (Италия) и Алексу Глатч (США).

За все семь встреч Шведова проиграла по сету лишь Барнетт в квалификации и Ли в 1/8 финала турнира. За выход в полуфинал ей вновь предстояла игра против четвертой сеянной, как и в 2010 году. Только таковой была уже не Янкович, а чешка Петра Квитова.

Первая партия осталась за Ярославой, но затем Петре удалось одержать волевую победу - 3:6, 6:2, 6:4. Шведова вновь не смогла пробиться в полуфинал.

"Ролан Гаррос", 2016 год

Тогда стало точно понятно, что "Ролан Гаррос" - любимый "Шлем" для казахстанских теннисисток. На этот раз блеснула Юлия Путинцева. В стартовых четырех матчах она не проиграла ни сета, уверенно разобравшись с Александрой Возняк (Канада, PR), Андреа Петкович (Германия, 28), Карин Кнапп (Италия) и все той же Суарес Наварро (Испания), которую в 2012-м побеждала и Шведова.

В четвертьфинале Путинцева вышла на первую ракетку мира Серену Уильямс. Выиграв в первой партии, Юлия не сумела сохранить свое преимущество, проиграв два следующих сета - 7:5, 4:6, 1:6.

"Уимблдон", 2016 год

Хоть что-то, кроме "Ролан Гаррос", и это травяной "Уимблдон". В центре внимания вновь Шведова. Путь до 1/4 финала был нелегким, но Ярослава переиграла Юлию Гергес (Германия), Элину Свитолину (Украина, 17), Сабин Лисицки (Германия) и Люси Шафаржову (Чехия, 28).

В четвертьфинале Ярославе предстоял матч с восьмой сеянной Винус Уильямс (США). Без особых проблем в следующий круг прошла опытная американка - 7:6(5), 6:2.

"Ролан Гаррос", 2018 год

Еще одно возвращение к воспоминаниям из Парижа. Путинцева добралась до своего второго четвертьфинала на французском грунте. По пути к этой стадии она обыграла Йоханну Конту (Великобритания, 22), Дженнифер Брэди (США), Ван Цян (Китай) и Барбору Стрыцову (Чехия, 26).

В очередной раз казахстанке противостояла американская теннисистка в матче за выход в полуфинал. 13-й сеянной Мэдисон Киз удалось продемонстрировать свое превосходство в двух сетах - 7:6(5), 6:4.

US Open, 2020 год

В прошлом году на Открытом чемпионате США до четвертьфинала дошла Путинцева. В стартовых встречах она победила Робин Монтгомери (США, WC), Веру Лапко (Беларусь, PR), Александру Саснович (Беларусь) и Петру Мартич (Хорватия, 8).

В четвертьфинале Путинцева, посеянная под 23-м номером, проиграла со счетом 3:6, 2:6 американке Брэди (28), которую обыгрывала на "Ролан Гаррос" за два года до этого. Это был третий четвертьфинал для Юлии на турнирах "Большого шлема", и в третий раз она уступила на этой стадии американской оппонентке.

Сегодня Рыбакина (21) сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой (31) и постарается прервать неудачную серию для казахстанских теннисисток в четвертьфиналах крупнейших соревнований. До этого Елене уже удалось прервать более великую серию - нанести поражение Серене. До нее казахстанские теннисистки противостояли Уильямс-младшей 14 раз, но неизменно проигрывали. Рыбакиной же понадобилась лишь одна попытка. 

Изучить интересную статистику перед матчем Рыбакина - Павлюченкова, а также прочитать о прямой трансляции игры можно по этой ссылке.

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Метки:
теннис теннис большой WTA Ролан Гаррос Рыбакина Елена Шведова Ярослава Путинцева Юлия Уильямс Серена Уимблдон Уильямс Винус US Open

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