В сборной Казахстана сделали заявление о Рыбакиной после ее возвращения

Капитан женской сборной Казахстана Юрий Щукин рассказал о победе над сборной Кореи, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

Накануне, Казахстан в Астане обыграл Южную Корею и вышел в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг.

- Очень рад, что мы победили сборную Южной Кореи. Рад, что все девочки смогли сыграть. Зарина после долгой паузы провела прекрасный матч, думаю, что он ей даст уверенности. Несмотря на то, что проиграли парный матч, команда сыграла здорово и достигла позитивного результата, — сказал Щукин.

- С чем была связана замена Елены Рыбакиной на Юлию Путинцеву?

- Изначально планировали, что будет играть Лена. Но она на разминке почувствовала дискомфорт в стопе. У нас вся команда была готова, поэтому вышла Юля, конец сезона, не очень легко играть, но все девочки справились с этим.

Напомним, что успех Казахстану принесли победы Зарины Дияс, Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой.

Квалификация командного чемпионата мира пройдет в апреле 2025 года.



